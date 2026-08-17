El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que creará campamentos para la «atención humanitaria» de los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio. Además, ha evitado mencionar este lunes explícitamente la expulsión de los extranjeros que todavía no han vuelto a Marruecos. Así lo ha expresado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior a la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede de la Delegación del Ejecutivo en la ciudad autónoma.

La dirigente del PSOE ha asegurado que está «trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida». La también portavoz del Gobierno ha anunciado que «se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario».

Saiz ha detallado que estarán en el parking del embolsamiento, cedido por Ceuta para tal fin, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del guano. La ministra ha detallado que estos tres últimos son de titularidad del Gobierno. «Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas» para los inmigrantes llegados a la ciudad autónoma, ha subrayado.

Sin mención a su expulsión

Saiz ha evitado responder a las preguntas concisas de los medios sobre si esos inmigrantes serán expulsados o acogidos. En su lugar, ha optado por bordear la respuesta con el argumentario habitual.

«España cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente», ha asegurado la titular de Migraciones, para añadir: «Es una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo y en todas las normativas que afectan y que tienen incidencia en la política migratoria; este Gobierno trabaja siempre con una política migratoria que busca una migración regular, ordenada y sobre todo segura». A su vez, ha apleado a la «lucha contundente contra las mafias, contra quien imponen y juegan con la vida de seres humanos».

Por otro lado, ha criticado al PP por lo que ha considerado como un «giro» que se ha «intensificado en los últimos meses». Ha acusado a los populares de poner «palos en la rueda» a la hora de «cumplir con el principio de solidaridad en cuanto a una competencia de las comunidades autónomas para acoger a menores». Y ha hablado de «incoherencia» como fruto de sus pactos con Vox.

La política socialista ha informado de que se han destinado 6,5 millones de euros para que Cruz Roja ofrezca «soporte a cualquier persona en situación de vulnerabilidad». Según ha detallado Saiz, con ello, la entidad habría adquirido 4.000 kits de alimentación diarios, así como kits de higiene femenina.