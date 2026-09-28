Un proverbio chino atribuido a Confucio dice: «Sólo cuando llega el frío del invierno sabemos que los pinos y los cipreses son los últimos en perder sus hojas»

Hay frases que han sobrevivido durante siglos porque siguen encontrando un significado en la vida cotidiana. Una de ellas es este proverbio chino atribuido a Confucio, que compara la llegada del invierno con las dificultades a las que se enfrenta una persona. «Sólo cuando llega el frío del invierno sabemos que los pinos y los cipreses son los últimos en perder sus hojas». La cita, recogida en las Analectas, utiliza la naturaleza para transmitir una reflexión sobre la resistencia, la constancia y aquello que solo puede conocerse cuando llegan los momentos complicados.

Una frase con más de dos mil años

La frase procede del capítulo Zi Han, el libro IX de las Analectas de Confucio, una recopilación de dichos y conversaciones vinculados al pensamiento del filósofo chino. El texto original recoge una idea muy próxima a esta traducción, ya que cuando llega el frío, se descubre que el pino y el ciprés son los últimos árboles en marchitarse.

Confucio vivió aproximadamente entre los siglos VI y V antes de Cristo, aunque la formación y transmisión de las Analectas fue un proceso mucho más complejo y posterior.

El invierno como prueba

La fuerza de la metáfora está precisamente en el contraste. Durante las épocas más favorables, resulta difícil distinguir qué árboles soportarán mejor las condiciones adversas. Es cuando llega el frío cuando las diferencias comienzan a hacerse visibles. El proverbio convierte ese fenómeno natural en una reflexión sobre el comportamiento humano ante las dificultades, una interpretación que ha acompañado a la tradición confuciana durante siglos.

Los pinos y los cipreses adquirieron además una importante carga simbólica dentro de la cultura china. Fuentes vinculadas al patrimonio cultural chino señalan que estos árboles, capaces de conservar su color verde durante todo el año y resistir condiciones adversas, se asociaron tradicionalmente con la longevidad, la firmeza y la integridad.

Una lección sobre las personas

La enseñanza que suele extraerse de la frase puede trasladarse fácilmente a la vida cotidiana. No siempre conocemos realmente a una persona mientras todo marcha bien, ya que hay determinadas circunstancias que pueden mostrar cómo respondemos ante la presión, la pérdida, la incertidumbre o los problemas. La dificultad, en este sentido, funciona como el invierno de la metáfora y permite observar cualidades que antes permanecían ocultas.