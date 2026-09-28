Más de 1.200 invitaciones ya repartidas para el gran evento de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda en Baleares

OKBALEARES ya ha repartido más de 1.200 invitaciones gratuitas para el gran evento con motivo de su V aniversario, que contará con la presencia de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda. A pesar de la elevada demanda, todavía quedan invitaciones disponibles para asistir a este encuentro, que tendrá lugar el próximo 9 de octubre a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos.

Las personas interesadas en acudir pueden conseguir su invitación gratuita pasando por la delegación de OKBALEARES, donde continúa el reparto hasta agotar existencias. Las invitaciones se pueden recoger de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en la sede situada en la calle Parellades, 12, primer piso, despacho 15.

El evento será uno de los grandes momentos de la celebración del V aniversario de OKBALEARES, cinco años después del nacimiento de una cabecera que se ha consolidado como uno de los referentes informativos de las Islas Baleares.

Sobre el escenario, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, compartirá conversación con Iker Jiménez y Carmen Porter en un formato pensado para acercar al público el análisis de la actualidad y los principales asuntos que marcan la agenda informativa nacional y autonómica.

La presencia de Iker Jiménez y Carmen Porter, rostros de Horizonte, aporta un atractivo especial a una cita que reunirá a tres figuras reconocibles del panorama mediático español. La conversación permitirá repasar diferentes asuntos de actualidad, combinando análisis y reflexión sobre algunos de los acontecimientos que protagonizan la actualidad.

Más de 1.200 invitaciones entregadas y todavía quedan disponibles

La respuesta de los lectores y ciudadanos ante la convocatoria ha sido especialmente significativa. Más de 1.200 invitaciones gratuitas ya han sido repartidas, aunque OKBALEARES todavía dispone de entradas para quienes quieran asistir al evento.

La recogida es totalmente gratuita y únicamente es necesario acudir a la delegación de OKBALEARES en horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, para obtener la invitación mientras queden disponibles.

El 9 de octubre a las 19:30 horas, el Palacio de Congresos acogerá así una cita que servirá también para celebrar el crecimiento experimentado por OKBALEARES durante sus cinco años de trayectoria.

En este periodo, la cabecera ha reforzado su presencia en las Islas hasta situarse, según los datos de audiencia difundidos por el medio, como la segunda cabecera digital de Baleares, superando durante el mes de agosto a periódicos históricos del archipiélago como Diario de Mallorca y Periódico de Ibiza y Menorca, entre otros.

El V aniversario de OKBALEARES busca además agradecer la confianza de lectores, empresas, instituciones y representantes de la sociedad balear que han acompañado al proyecto desde su nacimiento.