Un párroco de Fuengirola se encomienda a la Virgen de África por Ceuta: «No son migrantes, son invasores»

El párroco de Nuestra Señora del Rosario de Fuengirola, Roberto Rojo Aguado, se ha encomendado a la Virgen de África para pedir por el pueblo de Ceuta y por el regreso de «la normalidad y la paz» a la ciudad autónoma. Durante una misa, el sacerdote ha pronunciado un discurso en el que ha cuestionado que a quienes protagonizaron la entrada masiva en Ceuta se les defina como «migrantes» y los ha calificado de «invasores».

«Pidamos también y especialmente a la Virgen de África por el pueblo de Ceuta», comienza Rojo Aguado durante su intervención. El sacerdote recuerda la invasión sufrida en julio, cuando miles de personas entraron ilegalmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, y asegura que los ceutíes «no pudieron celebrar el día de su patrona».

El párroco eleva entonces el tono de su reflexión al diferenciar entre migración y lo ocurrido en aquella invasión. «Los llamamos migrantes, migrantes sin documentación, pero es verdad que un migrante realmente viene con otras disposiciones, no en plan de invadir ni un país ni una provincia ni un pueblo», sostiene.

Rojo Aguado continúa su intervención haciendo referencia a las consecuencias que, a su juicio, tuvo aquella entrada masiva para los habitantes de Ceuta. «Y menos a crear destrucción y malestar, como está viviendo el pueblo de Ceuta», afirma.

«Para que pueda volver la normalidad y la paz»

El sacerdote también menciona la preocupación por la seguridad de mujeres y jóvenes y hace referencia a la necesidad de portar armas para defenderse de posibles agresiones. En su discurso afirma que no debería llegarse a una situación en la que «mujeres, niñas y jóvenes tengan que llevar armas tan peligrosas para protegerse de ser prostituidas o atacadas».

La intervención concluye nuevamente con una petición religiosa por Ceuta. «Por todo ello, para que pueda volver la normalidad y la paz a todo el pueblo de Ceuta, pedimos a la Virgen de África», señala. Pero Rojo Aguado incorpora además una petición de carácter político a su oración: «Y también, si es posible, pues que haya nuevas elecciones, si ella lo desea».

Vicario episcopal de Melilla

Roberto Rojo Aguado no es ajeno a las ciudades autónomas. El sacerdote fue nombrado en octubre de 2011 vicario episcopal territorial de Melilla, sustituyendo a Juan Manuel Barreiro López. Durante su etapa en la ciudad también ejerció como párroco del Sagrado Corazón y de la Purísima Concepción.

Su vinculación con Melilla se prolongó durante varios años. Además de su responsabilidad como vicario, Rojo Aguado estuvo relacionado con distintas hermandades y cofradías de la ciudad como director espiritual. En julio de 2018 fue nombrado párroco de Nuestra Señora del Rosario de Fuengirola, cargo que continúa desempeñando.