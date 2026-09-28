El dato que demuestra que España tiene selección para rato: 26,26 años de media

España no sólo puede presumir de presente. También de futuro. La selección española afronta esta nueva etapa después de proclamarse campeona del mundo con una convocatoria cuya media de edad es de apenas 26,26 años, un dato que demuestra que Luis de la Fuente ha conseguido renovar el equipo sin necesidad de romper con el bloque que ha llevado a España nuevamente hasta lo más alto.

La clave está precisamente en el equilibrio. Hay experiencia, futbolistas en plena madurez y una generación jovencísima que ya no puede ser considerada únicamente como el futuro. Lamine Yamal y Pau Cubarsí tienen solamente 19 años, mientras que Dean Huijsen tiene 21 y Pedri, con 23, acumula ya una enorme experiencia internacional. No son jugadores que estén en la Selección para aprender. Son futbolistas llamados a asumir responsabilidades desde ya.

El grueso de España está en su mejor edad

La mayor fortaleza de la convocatoria aparece en el tramo intermedio. El grueso del equipo se concentra entre los 24 y los 29 años, precisamente el periodo que suele coincidir con la plenitud física y competitiva de un futbolista.

Ahí aparecen nombres como Nico Williams, Dani Olmo, Zubimendi, Marc Cucurella o Unai Simón. Futbolistas con experiencia en grandes competiciones, acostumbrados a jugar partidos de máxima exigencia y que todavía tienen por delante varias temporadas al máximo nivel.

De la Fuente también mantiene una cuota imprescindible de veteranía. Rodri y Fabián tienen 30 años, David Raya 31 y Laporte, con 32, marca el techo de edad de una convocatoria en la que los jugadores más experimentados continúan teniendo un papel fundamental.

El Mundial de 2030 aparece en el horizonte

Pero el dato que mejor explica el futuro de España es otro: más de la mitad de la convocatoria está por debajo de los 27 años. Esto significa que una parte importantísima de la actual columna vertebral llegará al Mundial de 2030 todavía en una edad extraordinaria para competir.

Lamine tendrá entonces 23 años; Cubarsí, 23; Huijsen, 25; Pedri, 27; y otros futbolistas que ahora están entrando en su madurez seguirán teniendo recorrido.

España ha conseguido algo especialmente complicado después de alcanzar la cima: renovarse mientras gana. De la Fuente no necesita comenzar de cero después del Mundial porque buena parte del equipo campeón todavía tiene muchos años de fútbol por delante.

La Liga de Naciones abre ahora un nuevo ciclo. España defiende su condición de campeona del mundo, pero lo hace con una plantilla de 26,26 años de media. Un equipo construido para competir hoy y, sobre todo, para seguir haciéndolo durante mucho tiempo.