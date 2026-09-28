El Winamax Póker Open supera un récord histórico en Aix-les-Bains con la presencia de Adrián Mateos y Leo Margets

La ciudad termal de Aix-les-Bains ha sido el epicentro del póker europeo con la celebración del WPO de Winamax. Más de 9.000 personas han visitado esta bella localidad situada en los Alpes franceses, donde el Main Event ha sido la joya de la corona de estas jornadas, donde estuvieron presentes el rey y la reina del póker en España: Adrián Mateos y Leo Margets, ambos miembros del Team Pro de Winamax. Lucas Archeny se ha llevado el torneo principal de este evento que ha contado con 2.873 inscripciones.

El póker sigue ganando adeptos a nivel mundial mientras sigue abandonando el perjuicio que le sitúa como un juego de casino para consolidarse como el juego de estrategia matemática más importante del mundo. Aquí nada pasa por casualidad: la suerte influye, pero no es decisiva. Lo que define a los grandes ganadores son las horas de entrenamiento, la inteligencia emocional, la capacidad para aplicar la estadística… y tener buenas cartas.

El ejemplo del auge del póker en Europa es el Winamax Poker Open, que se ha celebrado entre el 22 y 27 de este mes de septiembre en el histórico casino Grande Cercle de Aix-les-Bains, una ciudad termal situada en los Alpes franceses, a una hora de Ginebra y a pocos minutos de Lyon. En siglos anteriores era el lugar de peregrinaje de la aristocracia francesa y hoy es el lugar donde miles de jugadores de póker vienen a hacerse un nombre en el mundo de las cartas.

Durante estos días han pasado 9.000 jugadores para disputar el Winamax Poker Open de Winamax. La empresa francesa ha montado una logística de campeonato para poder organizar hasta 19 torneos, siendo el más importante el Main Event, en el que participaron casi 3.000 jugadores. En total se repartieron más de 2,5 millones en premios durante un fin de semana en el que estuvieron presentes los reyes del póker español: Adrián Mateos y Leo Margets.

Adrián Mateos y Leo Margets presentes en el torneo

A Aix-les-Bains llegó después de más de 24 horas de viaje procedente de Corea del Sur un Adrián Mateos que atendió a OKDIARIO después de finalizar el primer día del Main Event como líder en fichas. El rey del póker español llegó a los Alpes después de haberse embolsado más de un millón de dólares en las Triton y haber superado la barrera de los 70 millones brutos en juegos en vivo, lo que le convierte en el cuarto jugador que más ha ganado en la historia.

«Vengo de Jeju, de Corea del Sur. Ha sido una serie muy dura. 15 días jugando muchísimas horas, pero los resultados han sido buenos. Así que contento con, con, con mi juego y con los resultados», confesó a OKDIARIO en una entrevista concedida en el segundo día del torneo que puedes leer AQUÍ. «Sí, es una paliza de viaje. Son más de 24 horas de vuelo y llegas un poco cansado, además con un poco de resaca también emocional, cansancio y todo. Pero bueno, ya han pasado algunos días y ya estoy recuperado y preparado para competir en el Winamax Poker Open», dijo.

«Los torneos de Winamax siempre son así de masivos; para todos los que no tuvimos la suerte de poder clasificarnos en el primer día del Main, ya hay un gran programa con muchas actividades paralelas. Está guay». Estas palabras salen de la boca de Leo Margets, la reina del póker en España y una de las jugadoras más importantes de todos los tiempos, que completó una brillante actuación dentro del High Roller con una 14ª posición (3.760 €). A lo largo de su exitosa carrera, ha ganado el brazalete de las WSOP en 2021 y en 2025 hizo final de las World Series of Poker, llevándose más de un millón de dólares tras convertirse en la segunda mujer de la historia en llegar a una mesa final.

«Yo creo que el póker en vivo es tan divertido. O sea, y es una actividad que es tan divertida que es infrenable, ¿sabes?», dice Leo Margets, que también cuenta su historia en OKDIARIO. «Yo empiezo de casualidad, pero enseguida hice clic. O sea, a mí el póker me enamoró por todo lo que requiere, porque me encanta, me encanta estudiar genuinamente el póker. También me enamoró por el estilo de vida que me permite llevar», cuenta. «Me siento tan libre jugando a póker. Me puedo expresar tanto que no me imagino una profesión en la que yo pueda ser tan yo como en el póker», dice.

P: Parece que se ha eliminado el viejo estigma que le relacionaba con los juegos de casino y el vicio.

R: A ver, es que el póquer es un animal diferente a los otros juegos de casino. Pero claro, el hecho de que se juegue en los casinos… tampoco ayuda que no se pueda jugar fuera, que no pueda haber como clubs que sean como canteras. Yo no lo consideraría un deporte, pero desde luego es un juego de habilidad. Los mejores jugadores nos mantenemos al cabo del tiempo y eso sería imposible si no hubiera el factor habilidad.

P: ¿Estudia mucho?

R: Sí, mucho estudio. Hay que dedicarle muchas horas tanto al juego, pero también al estudio, revisando tus propias manos, revisando los spots.

P: ¿Las leyes españolas van contra el jugador de póker?

R: Yo he estado en España hasta el 2023 y simplemente porque el amor era más importante que los impuestos. Pero bueno, me divorcié y quise probar vivir en otro lado, porque evidentemente el no estar restringido a poder jugar solo con la gente del mismo país, como ocurre en España en el juego online, y luego hay un rango impositivo tan alto a final de año en una profesión en la que hay mucha varianza. En mi opinión, deberían computarse en los últimos cuatro años o tres años para hacerlo bien. ¿Y cuando digo que estaría bien que alguien que regula el sector conociera el sector, es porque, además, dada la naturaleza de nuestra profesión, realmente lo que tendría más sentido es poder computar los últimos años, ¿no?

Leo Margets también se ha caracterizado por ser una de las jugadoras más exitosas de la historia en una disciplina mayoritariamente de hombres. «El porcentaje de mujeres que jugamos a póker sigue siendo el mismo desde que yo empecé hace casi 20 años. Lo que me preocuparía es que existieran barreras para las que queremos jugar y yo creo que no es así. Así que no me preocupa nada. Mientras las que queramos jugar podamos desarrollarlo en igualdad de condiciones, no hay problema», dice.

P: ¿No se ha sentido perjudicada alguna vez?

R: No, para nada. Siempre me he sentido uno más. Nunca me he sentido ni juzgada ni menos. Ahora, jugando en la élite, creo que la gente es suficientemente lista como para no estereotipar, pero en mis comienzos, la verdad es que tampoco.

P: ¿Su mejor victoria es ganar siendo mujer?

R: Sin más. No le doy mucha importancia. De verdad que yo pienso, me represento a mí. Estoy muy contenta de que pueda inspirar a gente. Ojalá pudiera inspirar a hombres y a mujeres. Yo creo que he hecho una performance buena, independientemente de mi sexo.