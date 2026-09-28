Cristiano Ronaldo se queda sin jugar con Portugal 18 años después: «Sentí que no era el momento…»

Cristiano Ronaldo vio un partido completo en el banquillo con Portugal después de 18 años. La leyenda fue suplente en la victoria del combinado luso ante Noruega en el primer partido de la Liga de las Naciones y no disputó ni un minuto durante todo el encuentro, algo que con su selección no sucedía desde el pasado año 2018. Jorge Jesús, nuevo seleccionador portugués, explicó su decisión en la rueda de prensa posterior al partido en la que dejó claro que no se debió a un problema físico del futbolista del Al Nassr.

Portugal venció 1-2 a la Noruega de Haaland en su primer partido de la Liga de las Naciones, pero la gran imagen del partido estuvo en el banquillo, donde estuvo durante todo el partido Cristiano Ronaldo. El jugador más importante de la historia del país no fue titular y, además, se quedó todo el partido sin jugar, algo que no sucedía desde el 15 de junio de 2008, cuando no disputó ningún minuto en el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa con su selección ya clasificada.

Ahora la situación es bien distinta, ya que a sus 41 años y después del varapalo sufrido en el Mundial 2026, donde cayó contra España en cuartos de final, Cristiano sigue en sus trece de seguir vistiendo la camiseta de su país. Incluso en la rueda de prensa previa al debut de Portugal en la Liga de las Naciones amenazó con llegar al gol 1.000 con el combinado luso. «Llevo muchos años jugando al fútbol y siempre he sido bien recibido. Posiblemente fue el año en que sentí más cariño. Siento el cariño que me tiene el pueblo portugués», dijo en una rueda de prensa en la que también dejó claro que: «También entiendo perfectamente que hay medios que hace años están tratando de matarme, pero eso solo con una escopeta, e incluso así, esquivo las balas».

Jorge Jesús explica su decisión con Cristiano

Después de tomar la decisión de no sacarlo al campo, Jorge Jesús dio explicaciones en la rueda de prensa posterior al partido en que su selección venció 1-2 a Noruega gracias a los goles de Joao Félix y Gonçalo Ramos. El seleccionador luso, que debutaba en este partido, dejó claro ante los periodistas que la suplencia no se debía a un problema físico, ya que se encontraba en perfectas condiciones.

«Incluso había acordado con él que entraría en la última media hora, pero el partido no lo requería. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro; sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo», dijo el seleccionador, que también informó que: «No fue para protegerlo físicamente, porque estaba en condiciones de jugar todo el tiempo que yo quisiera».

«Fue una decisión. No creí que fuera el momento ideal, necesitaba un jugador con características diferentes, pero eso no significa que esté descartado, al contrario. Quizás ahora, contra Dinamarca, juegue», argumentó sobre la decisión de no sacar al campo a Cristiano durante el encuentro contra Noruega.