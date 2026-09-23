Cristiano Ronaldo deja entrever su retirada: «Es muy posible que este sea el último año»

Cristiano Ronaldo está de vuelta con Portugal. A sus 41 años, el delantero ha decidido continuar su carrera con la selección pese a que «mucha gente quiere que me vaya ya». Después del Mundial se especuló con una posible retirada de la selección por parte del astro luso, pero finalmente decidió seguir. No obstante, reconoció en rueda de prensa que «es muy posible que este sea el último año».

El futbolista del Al-Nassr fue el encargado de atender a los medios junto al seleccionador, Jorge Jesus, en la previa del partido de la Liga de Naciones frente a Gales. Sobre sus objetivos dijo que «creo que nunca había hablado con tanta gente… Mi objetivo es doble: el gol número 1000 y ganar la Liga de Naciones. Es una nueva era, y debemos felicitar el trabajo que hizo el entrenador Roberto Martínez en otro país, a pesar de todos los ataques que recibió. Ahora tenemos al entrenador Jorge Jesus, a quien todos conocen, y estoy seguro de que las cosas irán bien».

Respecto a las críticas hacia su persona por su rendimiento con Portugal, señaló: «No puedo ser completamente honesto… Tengo que ser políticamente correcto. Algo que suelo decir es que siempre he sido muy bien recibido, pero este fue uno de los años en los que sentí más cariño. Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivo la bala. Pero ya estoy acostumbrado a que a la gente no le guste, aunque no puedo controlarlo. En el estadio Dragão incluso se notaba por la rivalidad… En Luz, no tanto porque al parecer no podemos jugar allí, al menos eso leí… Pero que a media docena de personas no les guste no me afecta».

Sobre su retirada, Cristiano fue claro y comentó que es posible que esta sea su última temporada: «No lo sé, me gustaría saber la respuesta, pero no la sé. Aprendí a vivir el momento a principios de mis treinta, así que no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año. Os avisaré cuando sea mi último partido».

«Solo pienso en el presente… Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome», dijo al ser preguntado por si jugará la Eurocopa 2028. Del objetivo de los mil goles, comentó que no le obsesiona: «Sé que lo lograré, pero no es una obsesión. Lo demás es disfrutarlo, pero sí, realmente quiero conseguir ese récord».

Bendice a Jorge Jesus

También tuvo palabras de elogio hacia el nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus: «Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas distintas y un lenguaje diferente. Como dijo el entrenador, muchos ya han trabajado con él, lo que facilita las cosas. Mañana tenemos un partido difícil. El entrenador estará aquí muchos años, y creo que fue la elección perfecta».

Se especuló con su posible retirada tras el Mundial, pero finalmente decidió continuar: «Sí, siempre estoy pensando en mis decisiones. Pienso en todo. Me ven aquí, así que decidí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo. Creo que puedo seguir ayudando a la selección nacional, no solo con goles, sino porque esta es una nueva generación. Pero lo más importante es mantenerme en la cancha y seguir marcando goles».

Cuando le dijeron que se le ve más relajado que nunca ahora en este momento de su carrera, Ronaldo contestó: «Como he dicho muchas veces, la experiencia se adquiere con los años. Siempre habrá críticos, incluso cuando hacemos las cosas bien, y mucho más cuando las hacemos mal. Sé quién soy y sé que los niños adoran a Cristiano, y quiero seguir dejando huella en la gente cuando me retire. Me importan quienes aprecian a Cristiano, y eso me hace feliz».

«Cristiano es un símbolo de Portugal»

Por último, Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal, se rindió a su estrella: «Me doy cuenta de que te preocupa si Cris está en condiciones de jugar (al periodista)… Cristiano es un símbolo de Portugal. Eso no le da derecho a jugar todos los partidos, pero para que te hagas una idea, jugamos un partido en Hong Kong sin él y había 5.000 personas; cuando jugó, había 55.000. Juega mañana y espero que marque uno o dos goles enseguida, y lo sustituiré inmediatamente».