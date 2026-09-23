El Supremo confirma la condena de 4 años de cárcel a Santi Mina por abuso sexual

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de Santi Mina a 4 años de prisión por su delito de abuso sexual a una mujer en julio de 2017 en una furgoneta cerca de una discoteca de Mojácar (Almería). La decisión del Supremo, que desestima el recurso presentado por la defensa, supone que el futbolista deberá cumplir la pena de entrar en la cárcel después de probar que Mina realizó hasta dos actos sexuales sin el consentimiento de la víctima.

Según recoge la sentencia, el acusado «aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos», y cesó su actuación cuando advirtió que continuar habría requerido vencer la oposición de la mujer mediante la fuerza. La Sala de lo Penal también rechaza el argumento de la defensa, que solicitaba la absolución alegando que Mina había actuado bajo un error vencible sobre la existencia de consentimiento. Los magistrados consideran que este planteamiento no justifica la conducta por la que fue condenado.

De esta manera, el Tribunal Supremo confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya había ratificado la condena impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de Almería. No obstante, el Supremo mantiene la reducción de la indemnización por daño moral acordada por el TSJA, que pasó de 50.000 a 25.000 euros. Por tanto, queda confirmada la pena de cuatro años de prisión, mientras que la cantidad fijada en concepto de indemnización se mantiene en 25.000 euros.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de junio de 2017, cuando Mina, cuando era jugador del Valencia, se encontraba de vacaciones en la ciudad almeriense de Mojácar junto a su amigo, también futbolista, David Goldar. Presuntamente, Santi Mina aprovechó que su amigo estaba manteniendo relaciones sexuales con otra mujer en una caravana cerca de una conocida discoteca para satisfacer su «apetito sexual», pese a la «manifiesta voluntad contraria» de la presunta víctima.

La joven denunció que pasó la noche de fiesta con Goldar y se marchó voluntariamente con él a una caravana. Pasadas unas horas, Mina apareció desnudo y realizó tocamientos a la mujer en presencia de su amigo, a pesar de que la denunciante se habría opuesto a su intento de mantener relaciones sexuales, según la denuncia. Por su parte, David Goldar resultó absuelto del delito de agresión sexual que le imputaba únicamente la acusación particular, ya que la Fiscalía no ha actuado contra él en la causa.