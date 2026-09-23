Armengol expulsa a una diputada del PP por mostrar el gas pimienta que usan las mujeres de Ceuta contra los invasores

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha mostrado este miércoles en la sesión de control al Gobierno su cara más autoritaria al expulsar del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta como el que usan las mujeres de Ceuta contra los invasores procedentes de Marruecos y como el que llevan escolares de la ciudad autónoma en su mochila.

Armengol, que no llamó la atención a Vázquez durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando mostró el gas pimienta, detuvo la sesión posteriormente para ordenar a la diputada del PP que abandonara el hemiciclo por portar un «arma». El artículo 101 del Reglamento del Congreso de los Diputados tipifica como una infracción grave que un diputado porte armas dentro del recinto parlamentario.

«Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles», ha espetado la presidenta de la Cámara a la parlamentaria del PP.

Tras varios apercibimientos de expulsión del Pleno por parte de Armengol, Vázquez se ha visto obligada a abandonar el hemiciclo entre aplausos de sus compañeros de la bancada popular.

Al salir de la Cámara, en los pasillos, la portavoz de Interior del PP ha lamentado la actitud de Armengol, ha negado que un bote de gas pimienta se considere «arma», puesto que no se quiere licencia para su tenencia y está «legalizado», ha argumentado, y ha recordado el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que mostró casquetes de bala en el hemiciclo y no fue expulsado.

Contra las madres de Ceuta

«Hoy la señora Armengol ha acusado de ir armadas a todas las mujeres, madres y niños de Ceuta que llevan un bote de gas pimienta. Ha utilizado la sede de la soberanía nacional para silenciarnos por querer dar voz a estas mujeres y niños que están abandonados por el Gobierno», ha denunciado Vázquez. «La presidenta ha reventado la sesión de control, es una hoolingan, es la ministra 23 del Gobierno de Sánchez», ha lamentado en los pasillos.

Durante la sesión de control y en su pregunta a Marlaska, Vázquez ha lanzado al ministro: «¿Sabe lo que es esto? Es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres en Ceuta. Es el material escolar básico», ha subrayado.