Vota: ¿Conseguirá Sánchez evitar que se celebre el juicio a Begoña Gómez?

En el Palacio de la Moncloa buscan, a toda costa, evitar que se celebre el juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación. El consejo del Gobierno que preside el marido de la imputada, Pedro Sánchez, a la defensa de Begoña, es invocar la denominada doctrina Botín para conseguir que, puesto que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusan, sino que piden su absolución o el archivo del caso, se impida que se sostenga la causa con la acusación popular, únicamente.

La doctrina Botín, que acuña el nombre de Emilio Botín, fallecido banquero y ex presidente del Banco Santander, es la que Moncloa ha aconsejado invocar a Begoña Gómez en las cuestiones previas que anteceden al juicio oral. La misma impide enjuiciar por delitos contra el erario público si la Fiscalía o la Abogacía del Estado no acusa. ¿Conseguirá Sánchez su objetivo de anular una parte de la acusación y, en última instancia, crear argumentos potentes para futuros recursos ante el Tribunal Supremo? Vota en nuestra encuesta.