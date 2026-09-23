Brutal choque en Palma: un coche embiste a un bus de la EMT, parte un poste y el conductor se da a la fuga

Un aparatoso accidente de tráfico en Son Ferriol ha sembrado el sobresalto a primera hora de este miércoles en la barriada palmesana. Un turismo ha embestido violentamente a un autobús de la EMT que circulaba correctamente por la calle Sant Joan de la Creu, provocando una espectacular colisión que ha terminado con un poste de telefonía partido por la mitad y el cableado tendido sobre el techo del vehículo público.

El siniestro se ha producido después de que el conductor del coche, que presuntamente habría arrojado una papelina por la ventanilla, se saltara un ceda el paso y colisionara contra el autobús. La fuerza del impacto ha desviado la trayectoria del vehículo de la EMT, que ha terminado chocando contra un poste de telefonía hasta partirlo.

La escena posterior al accidente era especialmente llamativa: el poste, destrozado por el golpe, ha quedado partido en dos, mientras que varios cables han terminado sobre el techo del autobús y parte de la calzada. Una situación que ha obligado a desplegar un dispositivo de emergencia para asegurar la zona y evitar posibles riesgos.

El fuerte estruendo provocado por la colisión ha sobresaltado a los vecinos de Son Ferriol, muchos de los cuales se encontraban todavía descansando cuando el ruido del brutal choque ha irrumpido en la tranquilidad de la barriada.

Lejos de permanecer en el lugar para atender lo ocurrido, el conductor del turismo se ha dado a la fuga inmediatamente después del siniestro. Sin embargo, su huida ha durado apenas unos minutos: agentes de la Policía Local de Palma lo han interceptado poco después.

La intervención policial ha permitido localizar al conductor, mientras que la Unidad de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Palma y una ambulancia del SAMU-061 para atender la emergencia y comprobar el estado de los posibles afectados. Pese a la espectacularidad del siniestro y a los importantes daños materiales, no ha sido necesario trasladar a ningún herido a un centro hospitalario.

Los Bombers de Palma también han tenido que intervenir para asegurar la zona y retirar el cableado que había quedado sobre el techo del autobús y parte de la vía pública, una tarea necesaria para eliminar los riesgos derivados de los desperfectos ocasionados en el poste de telefonía.

El accidente ha dejado una impactante imagen en Son Ferriol, con un autobús de la EMT dañado, un poste partido y cables esparcidos por la zona, después de una colisión que ha alterado la tranquilidad de la barriada durante las primeras horas de este miércoles.