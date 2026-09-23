El derroche del alcalde ‘indepe’ de Manacor: saturará de horas extra a los policías locales antes que pedir más efectivos al Govern del PP

La gestión del polémico alcalde independentista del municipio mallorquín de Manacor, Miquel Oliver, ha vuelto a quedar en evidencia. El dirigente de Més per Mallorca pagará horas extra a los policías locales para paliar la falta de efectivos mientras se niega a solicitar refuerzos a través de la bolsa única de agentes policiales que el Govern balear de Marga Prohens (PP) ofrece a todos los ayuntamientos de Baleares.

Según ha denunciado el PP de Manacor, que ahora lidera Jaume Mut, el Consistorio manacorí se ha visto obligado a reconocer abiertamente que hay una falta alarmante de policías locales para cubrir los servicios ordinarios en los turnos habituales. Es por ello que ha creado un «parche improvisado», como es la creación de una «bolsa de horas» voluntarias para la plantilla existente, para intentar sostener el servicio diario a costa de saturar de trabajo a los mismos agentes.

Según critican los populares, Miquel Oliver, que será el candidato de Més al Consell de Mallorca en las próximas elecciones, se «contradice» al admitir la carencia de personal mientras, al mismo tiempo, su equipo de gobierno «ignora deliberadamente los recursos autonómicos disponibles».

«Si el Ayuntamiento reconoce que faltan policías hasta el punto de tener que crear una bolsa de horas, lo mínimo que debería hacer el alcalde es solicitar los efectivos que el Govern pone a su disposición. Lo que no tiene sentido es cargar con más horas a los mismos policías sin haber agotado antes las herramientas disponibles para reforzar la plantilla», ha afirmado el candidato del PP a la alcaldía de Manacor.

En concreto, el acuerdo impulsado por el ejecutivo municipal establece esta bolsa voluntaria para atender cuadrantes o servicios desbordados, fijando retribuciones de 34 euros por hora diurna y 43 euros por hora nocturna para los agentes, unas cuantías que se incrementan progresivamente según la escala técnica o jerárquica del funcionario.

Para el PP, este desembolso evidencia una falta de personal estructural que la alcaldía debería haber encauzado formalmente hacia el Govern balear para lograr incorporaciones fijas y estabilidad organizativa.

Y es que la bolsa única de policías locales habilitada por el Govern ha demostrado ser un instrumento ágil y operativo. Desde el año 2024 ha permitido cubrir 101 de las 116 plazas solicitadas por hasta 35 ayuntamientos de las Islas.

Además, la eficacia del sistema queda reflejada en los plazos de respuesta, con una media de apenas cinco días transcurridos desde que el municipio tramita la petición formal hasta que se logra la cobertura efectiva de la plaza.

«El Govern ha creado una herramienta para que los ayuntamientos que necesitan policías puedan solicitar refuerzos y está funcionando. Hay municipios de Mallorca que la han utilizado y han conseguido nuevos efectivos. Lo que debe explicar Miquel Oliver es por qué Manacor tiene problemas para cubrir los turnos, pero no consta que haya solicitado ayuda por esta vía», ha subrayado Jaume Mut.

Asimismo, el dirigente del PP ha insistido en que los agentes sostienen diariamente la seguridad en el municipio en condiciones complejas y que la respuesta a la escasez de recursos no puede pasar indefectiblemente por incrementar la carga horaria del personal existente, sino por dotarlos de medios, ampliar la plantilla y ejecutar una planificación a largo plazo.

La polémica cobra especial relevancia debido a las quejas por problemas de seguridad y convivencia ciudadana que se han venido registrando durante los últimos meses en distintos puntos del término municipal. El PP recuerda que ha reclamado en reiteradas ocasiones un incremento notable de la presencia de patrullas en la vía pública, una demanda que resulta inasumible con el déficit actual de plantilla.