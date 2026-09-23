Vox designa a Melina Merki para negociar con el Govern balear los Presupuestos autonómicos de 2027

Vicepresidenta de Vox en Baleares tras la última remodelación y además coordinadora del grupo parlamentario. Según ha podido saber OKBALEARES, la licenciada en Derecho, Melina Merki, ha sido designada por la dirección de Vox como la persona que encabezará el equipo que en octubre empezará a reunirse con el Govern de Marga Prohens para negociar los Presupuestos autonómicos de 2027, los últimos de esta legislatura.

Merki, en una trayectoria claramente emergente en la formación de Santiago Abascal en Baleares, estará acompañada en las negociaciones por la portavoz del grupo parlamentario, Manuela Cañadas, y por el portavoz adjunto, el ‘recuperado’ Sergio Rodríguez.

Merki ya estaba en todas las quinielas para liderar las negociaciones de los nuevos Presupuestos autonómicos y, previamente, del techo de gasto. Ambas cuestiones se llevarán al Parlament en busca de conseguir la mayoría suficiente para que prosperen la tramitación y se puedan aprobar antes del parón navideño.

OKBALEARES adelantó este martes que el Govern de Marga Prohens, y, en concreto, el vicepresidente económico, Antoni Costa, estaba a la espera de conocer el nombre de la persona que ejercería de interlocutora por parte de Vox en unas negociaciones que se iniciarán en el mes de octubre.

Melina Merki será quien tenga hilo directo en Madrid con Montserrat Lluis que es quien, desde la sede de Bambú, autoriza o desautoriza cualquier decisión del partido en Baleares, especialmente todas las que tienen que ver con la actividad parlamentaria.

A día de hoy ya se sabe que las grandes cuentas para 2027 del Govern pasan por profundizar en las políticas de incentivos fiscales y el fortalecimiento de los servicios públicos. Desde el Consolat ya han descartado aceptar reivindicaciones de Vox que vayan más allá de las cuentas. El Ejecutivo no aceptarán condiciones del tipo lengua, educación, inmigración o prioridad nacional, como sí sucedió en anteriores negociaciones.