Vox aún no ha comunicado a Prohens quién negociará con el PP los Presupuestos de 2027 a partir de octubre

La vicepresidencia económica del Govern balear que preside Marga Prohens está ultimando su proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027, los últimos de la legislatura que, de nuevo, van a tener que ser negociados con Vox. OKBALEARES ha podido saber que el Govern se ha puesto ya en contacto con Vox: «A ver cuándo nos sentamos para los Presupuestos», habría dicho el vicepresidente Antoni Costa a dirigentes de Vox. El techo de gasto será el primer reto a conseguir y Vox, a día de hoy, aún no ha comunicado al PP el nombre de los integrantes de su equipo negociador.

La vicepresidencia económica que dirige Antoni Costa quiere empezar a negociar con Vox en octubre. Se trata de no esperar demasiado tiempo para poder llevar el proyecto de Presupuestos al Parlament e iniciar su trámite reglamentario El primer paso ha de ser la aprobación del techo de gasto para 2027, el último año de la presente legislatura.

El Govern quiere sentarse a negociar pero Vox aún no le ha comunicado qué persona será el o la encargado/a de sentarse con el Govern para sondear la posibilidad de llegar a acuerdos.

A día de hoy ya se sabe que las grandes cuentas para 2027 del Govern pasan por profundizar en las políticas de incentivos fiscales y el fortalecimiento de los servicios públicos. Desde el Consolat ya han descartado aceptar reivindicaciones de Vox que vayan más allá de las cuentas. El Ejecutivo no aceptarán condiciones del tipo lengua, educación, inmigración o prioridad nacional, como sí sucedió en anteriores negociaciones.

En cuanto a Vox, todo apunta al nombre de Melina Merki. Es la vicepresidenta de Vox en Baleares, figura claramente emergente y además es la coordinadora del grupo parlamentario. En el Govern del PP valoran que tiene hilo directo y permanente con los cuadros directivos de Vox en Madrid. Allí está la pared maestra de las negociaciones: Montserrat Luis, con quien Prohens ya se ha reunido en otras ocasiones.

Falta por ver si otros nombres como la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, formará parte o no de las conversaciones para los Presupuestos. Lo mismo sucede con Sergio Rodríguez, figura recuperada para la causa en el partido de cara a las próximas elecciones autonómicas. Las fuentes consultadas descartan a Gabriel le Senne como elemento negociador dado que su función de presidente del Parlament le obliga a estar apartado de estos asuntos. Es el presidente del partido en Baleares y, por supuesto, estará informado en todo momento. Pero no le veremos en las fotos de la negociación.

El Govern espera a que Vox designe interlocutor o interlocutores para la última gran negociación de la legislatura.