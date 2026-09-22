Se enfrenta a 8 años de cárcel por asediar sexualmente a la sobrina de su pareja en Mallorca: «Te voy a enseñar lo que hacen los novios»

Bajo el pretexto de una cercanía familiar que debía haber servido de protección, un entorno doméstico en Mallorca se convirtió en el escenario de una pesadilla para una adolescente de 17 años. La Audiencia Provincial juzgará este martes a un hombre acusado de perpetrar una escalada de asedios y vejaciones sexuales a la sobrina de su pareja.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en el municipio de Lloseta en una fecha indeterminada pero comprendida entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2021. El acusado, de 37 años, no tenía antecedentes penales.

Aprovechando que la menor se encontraba sola en la vivienda de su abuela, el hombre entró en el baño mientras ella realizaba sus necesidades. Con el propósito de satisfacer sus impulsos sexuales, le espetó la frase «te voy a enseñar lo que hacen los novios», la agarró de los glúteos y la besó introduciéndole la lengua en la boca.

Esta acción duró unos dos minutos y dejó a la menor en estado de shock debido a lo inesperado y violento de la situación, prevaliéndose el acusado de su relación de pareja con la tía de la víctima y de la confianza de la que gozaba.

Posteriormente, durante ese mismo periodo y ya en la vivienda que el acusado compartía con su pareja, este aprovechó que la menor se quedó a dormir en el lugar. Mientras la joven dormía, el procesado se aproximó a su cama e introdujo la mano por dentro de su ropa íntima para acariciarle los genitales.

La menor se despertó en ese instante, aunque el acusado no llegó a percatarse. La conducta prosiguió a la mañana siguiente cuando, a solas con ella en un vehículo, le acarició los muslos en reiteradas ocasiones.

Estos episodios provocaron en la víctima un continuo sentimiento de inseguridad y temor, además de una profunda afectación psicológica y moral que requirió asistencia para su sanación.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de agresión sexual agravado continuado. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para el procesado una pena de ocho años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante diez años, diez años de libertad vigilada y diez años de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto con menores. Asimismo, pide una indemnización de 5.000 euros para la víctima por los daños morales causados.