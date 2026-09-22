El escándalo de los seguros fantasmas en Menorca: pólizas sin permiso y más de 100.000 euros de clientes bajo sospecha

La Policía Nacional ha detenido en Mahón a un agente de seguros como presunto autor de delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. El investigado habría aprovechado durante años su posición de confianza para apropiarse de dinero de sus clientes, formalizar pólizas sin su consentimiento y realizar retiradas no autorizadas de productos de inversión.

La investigación comenzó después de que varias personas presentaran denuncias en la Comisaría de la Policía Nacional de Mahón. El detenido habría trabajado durante más de diez años como agente exclusivo de una compañía aseguradora en Menorca, ejerciendo como mediador para la contratación de seguros, pólizas de vida y planes de inversión.

Según la investigación policial, el presunto autor habría aprovechado su actividad profesional para quedarse con cantidades entregadas por sus clientes para el pago de las primas de sus seguros. El dinero no habría sido ingresado en la cuenta de la compañía aseguradora, provocando que algunas pólizas fueran canceladas por impago.

En otros casos, según la Policía, los clientes podrían haber sufrido cobros duplicados, al recibir la compañía el pago mientras el agente también se habría apropiado presuntamente de las cantidades entregadas.

La investigación también ha permitido detectar que el agente habría suscrito pólizas de seguro a nombre de personas sin su conocimiento ni consentimiento, generando contratos que los afectados no habrían autorizado.

Uno de los aspectos más graves de la investigación afecta a los seguros de vida y planes de inversión. La Policía atribuye al detenido disposiciones y retiradas de dinero realizadas presuntamente sin autorización de los titulares, por un importe que superaría los 100.000 euros.

Las consecuencias para algunos clientes habrían ido mucho más allá de una pérdida económica. La cancelación de pólizas sin que los afectados fueran conscientes habría provocado situaciones especialmente delicadas, como sanciones de tráfico por circular sin el seguro obligatorio en vigor, comisiones de demora, falta de cobertura ante determinados siniestros y costes derivados de accidentes.

Hasta el momento, la compañía aseguradora habría tenido que asumir más de 7.000 euros derivados de las estafas comunicadas por varios clientes, aunque la Policía advierte de que la cantidad total presuntamente defraudada sería sensiblemente mayor. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que existan más personas afectadas que todavía no hayan presentado una reclamación formal.

Por este motivo, la Policía Nacional ha hecho un llamamiento a todos los clientes que hayan contratado seguros o productos financieros a través del agente detenido para que comprueben que sus pólizas continúan vigentes y que las condiciones y pagos realizados coinciden con los contratos suscritos.

En caso de detectar cualquier irregularidad o indicio de posible estafa, los afectados pueden acudir a la Comisaría de la Policía Nacional de Mahón para presentar la correspondiente denuncia.