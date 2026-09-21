Pilar Bernabé se matricula en la Universidad para terminar la carrera que OKDIARIO destapó que no tenía

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana y candidata del PSOE a la Alcaldía de Valencia, se ha matriculado en la Universidad de Valencia (UV) para terminar la carrera que OKDIARIO destapó en abril de 2025 que no había acabado pese a aparecer como tal en su currículum en la página oficial del PSOE y en su perfil de la red social Linkedin. Filología Hispánica.

En concreto, según figuraba entonces en la web oficial del PSOE y en las listas electorales de los socialistas valencianos, la número 4 del PSOE aparecía como «Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual». Esta información sugería la culminación de ambas titulaciones universitarias, lo que implicaría haber completado todos los créditos necesarios y obtenido los correspondientes títulos.

Sin embargo, en su perfil de LinkedIn, la información cambiaba significativamente. Allí solo figuraba «Filología Hispánica» y aparecía como «estudios», sin especificar si finalizó la carrera o en qué año obtuvo la titulación. Esta discrepancia planteaba una primera duda sobre la veracidad de la información proporcionada en las fuentes oficiales del partido.

El PSOE cambió en su página web las licenciaturas de Pilar Bernabé por un «inició sus estudios» tras la información de OKDIARIO acerca de su currículum fake. Si inicialmente se podía leer que era «Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Valencia», sin embargo, según la versión tras el cambio, quedó como que Bernabé «inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de Valencia».

Ahora, Pilar Bernabé se ha matriculado en la Universidad de Valencia (UV), según el diario Levante, para cursar una de las dos carreras universitarias que, según su currículum en las páginas antes citadas, supuestamente tenía, pero que, en realidad, jamás terminó. De facto, ahora, Pilar Bernabé reconoce por la vía de los hechos que carecía de esa titulación. Y lo hace al matricularse para acabar sus estudios en la Universidad de Valencia.

Tal como OKDIARIO publicó en julio del pasado año, 2025, Pilar Bernabé llevaba 14 años mintiendo en su currículum. Así lo demuestra un documento en la página web del PSOE de la Comunidad Valenciana y que data del año 2011. En el mismo, Bernabé se presentaba como «licenciada en Filología Hispánica», una carrera universitaria que no llegó a acabar.