Un inmigrante ilegal procedente de Ceuta detenido en El Ejido por agredir sexualmente a una mujer

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como autor de una agresión sexual a una mujer en el barrio de Santo Domingo. El arrestado, al que la alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, ha identificado como «un inmigrante ilegal procedente de Ceuta», acumulaba además tres antecedentes policiales recientes registrados en Almería capital.

Los hechos se produjeron este sábado, cuando la víctima fue abordada por dos individuos en el barrio de Santo Domingo de El Ejido (Almería). Según la información policial, uno de ellos habría realizado tocamientos sexuales sin el consentimiento de la mujer. Tras la intervención de los agentes, la víctima reconoció al detenido como uno de los autores. La investigación continúa abierta para localizar al segundo implicado.

La alcaldesa de El Ejido confirmó públicamente la procedencia del arrestado y reclamó al Gobierno central «actuaciones inmediatas y urgentes», entre ellas la devolución de aquellas personas que delinquen y que, según señaló, «no tienen derecho a permanecer en España». Su mensaje se produjo en los perfiles de sus redes sociales después de que la Policía Nacional confirmara la detención por la agresión sexual.

Tres antecedentes recientes en Almería

El detenido ya había sido identificado policialmente en tres ocasiones recientes en Almería capital. Según fuentes próximas al caso, el primero de estos episodios estuvo relacionado con una agresión a otra persona utilizando un palo. El segundo correspondió a un robo con fuerza y el tercero, a un caso de resistencia y desobediencia. Estos antecedentes se suman ahora a la investigación abierta por la agresión sexual en El Ejido.

El arresto se produce, además, pocos días después de otro episodio de naturaleza sexual registrado en el mismo municipio almeriense. En aquella ocasión, la Policía Nacional detuvo a un hombre después de que obligara a una mujer a tocarle los genitales en el interior de una tienda. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los hechos y fueron utilizadas en la investigación.

De este modo, El Ejido, nuevamente, está en el foco tras registrar dos agresiones sexuales en apenas una semana. La última de ellas, ocurrida este pasado fin de semana, realizada por un inmigrante ilegal procedente de la invasión que tuvo lugar en Ceuta el mes pasado.