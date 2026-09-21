La fundación marroquí que financia el árabe en los colegios españoles aumenta un 34% los imanes que envía

La fundación marroquí Hassan II que financia el árabe en los colegios españoles ha aumentado un 34% los imanes que ha enviado en Ramadán este año. Lo que convierte a nuestro país en uno de los principales destinos de la política religiosa marroquí hacia su diáspora, siendo los jóvenes de origen marroquí un objetivo prioritario.

En 2026 la Fundación Hassan II anunció una delegación de 320 personas para acompañar religiosamente a los marroquíes residentes en el extranjero: 51 fueron destinadas a España, la segunda cifra más alta después de Francia.

Una cifra que ha crecido exponencialmente respecto del año anterior, cuando destinó a 38 personas. La misión de la Fundación Hassan II más potente que se conoce hasta la fecha comenzó el 16 de febrero de 2026, con el Ramadán.

El nombre completo de la fundación es Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero, y está presidida por la hermana de Mohamed VI, la princesa Lalla Meryem.

Se trata de una institución pública del Reino de Marruecos cuyo presupuesto no se somete al control del Parlamento. Su objetivo es mantener el vínculo con la diáspora marroquí especialmente desde el plano religioso. Lo que permite al Reino de Mohamed VI un vínculo nacionalista con las nuevas generaciones de descendientes marroquíes que ya son españoles de nacimiento.

Esta institución pública define oficialmente su cometido como el «acompañamiento religioso y espiritual» de los marroquíes residentes en los países de acogida durante el Ramadán, y reconoce que esta basada en las «constantes religiosas» del Reino de Marruecos. Por lo que los enviados especiales de Marruecos son personas que trabajan expresamente como apoyo de asociaciones musulmanes y mezquitas ubicadas en España.

Este programa no es simplemente un refuerzo extra de imanes para suplir a los ya residentes en España durante el Ramadán. También es un mecanismo de educación, orientación religiosa y mantenimiento de la identidad religiosa marroquí entre la diáspora, según reconocen y que se define como «diplomacia religiosa marroquí».

Es decir, aunque la Fundación Hassan II no nació para enviar imanes, la institución desarrolla este programa de acompañamiento religioso durante el Ramadán. De esta manera, Rabat intenta mantener un vínculo religioso con su diáspora y proyectar fuera de sus fronteras el modelo religioso oficial marroquí. De hecho, Marruecos creo el Instituto Mohammed VI precisamente para formar imanes y predicadoras y extenderlo dentro y fuera de Marruecos.

En 2025, la Comisión Islámica tramitó 230 solicitaciones para la invitación de imanes a mezquitas españolas, como refuerzo para el Ramadán. De estas solicitudes, según la Comisión Islámica, la mayoría provinieron de comunidades islámicas locales, aunque también se recibieron peticiones de instituciones religiosas oficiales del Reino de Marruecos y de la República Árabe de Egipto. El Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos envió 55, la Fundación Hassan II, 46 imanes, y de Egipto 11.

El programa de Árabe y Cultura Marroquí

Hassan II es conocida por financiar, a través del Reino de Marruecos, el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en colegios e institutos de toda España. Un actividad escolar que Vox ha puesto como línea roja al PP en los gobiernos de coalición. De hecho, este septiembre, la consejería de Educación de Aragón anunciaba la eliminación del programa a instancias de Vox, reclamando «el sentido común» y «poniendo en el centro de las políticas la cultura española y occidental».

Los profesores son funcionarios seleccionados por el Gobierno marroquí, según reconoce el Ministerio de Educación, cuya institución se coordina con la Embajada de Marruecos, tal y como estipula el convenio de cooperación cultural entre ambos países desde 1992.