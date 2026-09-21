Vuelve el calor a la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma máximas de 32 grados

La AEMET ha confirmado un ascenso de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana para este lunes 21 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que los termómetros se irán por encima de los 30 grados en la mayoría de puntos del territorio valenciano, llegando incluso a los 32 grados en zonas de Castellón y Valencia. También confirma que no habrá rastro de las lluvias durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calor y las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Después de las tormentas llega la calma a la Comunidad Valenciana y en este lunes 21 de septiembre regresa el calor a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET ha informado de un incremento de las máximas en todo el territorio, llegando a 32 grados en la provincia de Castellón, donde se registrarán las máximas del día. En la provincia de Valencia también se superarán los 30 grados y el tiempo será algo más ‘otoñal’ en la provincia de Alicante,

«Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral de la mitad sur a primeras horas y de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso», ha confirmado la AEMET sobre el incremento de las máximas, que será mayor en Castellón capital, donde se registrarán 32 grados. En la misma provincia se bajará durante la noche hasta los 15 ºC en el interior, en Morella.

En Valencia capital, la máxima este lunes 21 de septiembre será de 30 ºC y las mínimas de 16 ºC. En Gandía se llegará a los 28 ºC y en el interior, en Requena, la máxima será de 29 grados con mínimas de 13 durante la noche. En la provincia de Alicante, la máxima será de 30 grados en Elche y en Alicante se tocarán los 29 ºC.

Vuelve el calor a la Comunidad Valenciana: suben las máximas

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 21 de septiembre según la AEMET es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral de la mitad sur a primeras horas y de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este al mediodía.