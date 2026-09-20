Sánchez moviliza una comitiva de 11 vehículos para asistir a un acto del PSOE en Gavá (Barcelona)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha movilizado 11 vehículos, 9 coches y 2 motos, para desplazarse hasta Gavá (Barcelona), donde ha participado junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Fiesta de la Rosa. Así se puede apreciar en las imágenes captadas en exclusiva por OKDIARIO.

Sánchez ha llegado a Gavá en torno a las 12:00 horas acompañado de una gran comitiva pese a que se trataba de un acto del PSOE catalán. Allí también se encontraba Salvador Illa y la alcaldesa del citado municipio, Gemma Badia.

Se trata de una comitiva muy similar a la que movilizó el pasado jueves en San Juan del Puerto, un municipio de Huelva de poco más de 10.000 habitantes. El presidente del Gobierno se paseó por varios puntos de la provincia junto a 10 vehículos.

En su intervención en este acto se ha limitado a atacar al Partido Popular y Vox, especialmente a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no ha pronunciado una sola palabra sobre la mayor crisis que está atravesando España en estos momentos: la invasión de Ceuta. Precisamente allí, los caballas se han vuelto a echar a las calles en una multitudinaria manifestación en la que han bloqueado la frontera de El Tarajal al grito de «¡Ceuta será la tumba del sanchismo!».