Detenido un invasor por amenazar de muerte con un cuchillo a varios militares

Un invasor de Ceuta ha amenazado de muerte con un cuchillo a un grupo de militares esta madrugada. Afortunadamente, el suceso se ha saldado sin ningún efectivo herido y con el sujeto detenido. Según ha podido saber OKDIARIO, está acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, amenazas graves y lesiones en grado de tentativa respecto a los militares, así como de un delito de resistencia a los policías que acudieron a sofocar la situación.

Los hechos ocurrieron en la zona del Puerto, en la Avenida Cañonero Dato. Un vecino avisó a la Policía de que un ilegal se enfrentaba a un grupo de militares, amenazándolos con matarlos y haciendo gestos con el cuchillo. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y una radiopatrulla, que localizaron a este ilegal marroquí con actitud agresiva.

Lejos de parar esa conducta, también se revolvió con gran violencia contra los agentes, pero lograron reducirlo y detenerlo. Los militares afectados pertenecen a la comandancia militar de Ceuta.

La criminalidad disparada

Militares, policías y guardias civiles sufren a diario las amenazas y agresiones de los inmigrantes ilegales que todavía permanecen deambulando en la ciudad autónoma. Transcurridos 51 días desde la invasión, Ceuta es un polvorín, con más de 20.000 ilegales que todavía permanecen en ella, según los cálculos de OKDIARIO in situ.

A mediados de septiembre ya se habían presentado 59 denuncias en la Policía contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración, según ha podido saber este diario fuentes policiales. La inmensa mayoría de los denunciados por ataques y agresiones sexuales son marroquíes.

Cabe tener en cuenta que no todas las agresiones sexuales se denuncian y también que cada denuncia puede tener varios perjudicados.

En los últimos días, dos militares han tenido que ser evacuados de Ceuta a Madrid por la gravedad de las lesiones. Han sido trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente el miércoles. Pese a los numerosos ataques que los militares han sufrido de los ilegales desde la invasión de Ceuta, es la primera vez que han tenido que ser evacuados hasta el Gómez Ulla, el hospital de referencia.

Uno de los militares evacuados fue agredido el pasado 9 de septiembre. Un ataque del que informó en exclusiva OKDIARIO. Un invasor que intentaba robar a una mujer que salía del Mercadona dislocó la rodilla a este militar que acudió a defenderla. El afectado es de Regulares y estaba apoyando a compañeros de Caballería. Tras los hechos, el agresor y el resto de ilegales que asaltaron a la mujer para robarle lograron escapar sin ser identificados.

El otro militar fue atacado en la madrugada del pasado sábado. Un suceso del que también informó este diario y que fue sacado a la luz por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria. Este ataque se produjo sobre las 4:00, cuando una patrulla del Regimiento de Regulares identificaba a un grupo de invasores en estado de embriaguez y que ofreció resistencia. Uno de los integrantes del grupo, al intentar huir, «empujó a uno de los soldados, que cayó entre las rocas de la zona de Juan XXII», según detalló la AUGC.

Como consecuencia de la caída, el militar sufrió «fractura de peroné y lesiones en el hombro», y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. La operación se realizó este miércoles. En este caso, los agresores tampoco fueron detenidos en el momento porque los propios militares, al ver a su compañero gritando de dolor por la fractura, dieron prioridad a atenderlo antes que a la contención del grupo.

Como recientemente ha informado OKDIARIO, el Gobierno intenta ocultar los ataques de los invasores a los militares y algunos de ellos están siendo silenciados. Los efectivos han recibido la orden verbal de callar. «Los militares ya no nos transmiten lo que está ocurriendo porque tienen miedo a represalias, tales como informes de cualificación personal negativos, no renovación de compromiso, la no propuesta para medallas y condecoraciones, ser excluidos de cursos y amonestaciones por escrito, como se les ha insinuado», declara a este diario Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME)

Desde el colectivo vienen denunciando que no les dejan defenderse en Ceuta, señalando que sólo se les permite llevar un fusil para cada cuatro, cinco o seis efectivos para el patrullaje en la ciudad autónoma frente a los más de 20.000 ilegales que permanecen en ella, cuando en el resto de España se les dota de uno de forma individual.

Concentración en Ceuta

Hartos de la situación sufrida, los militares protagonizaron el pasado miércoles una concentración para exigir la inmediata consideración de agentes de la autoridad en esta misión en la ciudad autónoma, así como el reconocimiento urgente de la profesión de riesgo. La movilización fue convocada por ATME y congregó a «miles de ceutíes, junto a militares y sus familiares, policías y guardias civiles», según han informado los organizadores.

Los militares se sienten «impotentes» ante la limitación que sufren para garantizar la seguridad en las calles de Ceuta y también para defenderse ante los numerosos ataques que están sufriendo a manos de los ilegales, que cada vez actúan con más violencia. Ya hay efectivos con fractura de peroné y multitud de traumatismos por las agresiones de los invasores que deambulan por la ciudad.

Al no tener la consideración de agentes de la autoridad, los militares se tienen que limitar a retener a los ilegales frente a actuaciones delictivas, no pueden detenerlos. «Los militares estamos totalmente desbordados, necesitamos refuerzos urgentes y órdenes contundentes y claras para poder realizar el trabajo que se nos han encomendado sin que estemos expuestos y maniatados frente a las agresiones», declaran indignados a OKDIARIO militares afectados.

Dedos rotos y múltiples traumatismos

Los policías ya han sufrido desde fracturas de dedos a patadas, arañazos y pedradas. Una situación que muestran las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO y que desmonta una vez más la «normalidad» de la que habla el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fue el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, el que dio la voz de alarma denunciando el infierno que padecen sus compañeros. «Prácticamente todas las unidades desplegadas denuncian que la situación que están viviendo es terrible y que los ilegales cada vez son más agresivos con ellos», declara a OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol.

También hay guardias civiles con múltiples traumatismos. Así se saldó, por ejemplo, un suceso el pasado 11 de septiembre, del que informó este diario y también fue destapado por la AUGC. Ocurrió cuando sobre las 12:45 horas. Una patrulla con indicativo Águila 50, comisionada por la Central COS de la Comandancia de Ceuta, prestaba apoyo a una patrulla militar del Regimiento de Regulares 54 –un teniente y un soldado– en la identificación de cinco marroquíes indocumentados que «manifestaban su voluntad de regresar a Marruecos».

Uno de los ilegales «arremetió contra uno de los agentes, propinándole un fuerte empujón en el pecho». Cuando el guardia civil intentó reducirlo, éste «opuso una resistencia violenta y forcejeó, obligando a intervenir en su auxilio al otro componente de la patrulla».

La violencia ejercida por el detenido provocó que los tres cayeran al suelo, donde los agentes lograron reducirlo empleando, en todo momento, la mínima fuerza imprescindible. Uno de los agentes agredidos presenta un traumatismo en la muñeca derecha, con marcada tumefacción, un traumatismo en el quinto dedo de la mano izquierda, y múltiples excoriaciones postraumáticas. El otro agente también sufre un traumatismo del primer dedo de la mano derecha y múltiples excoraciones postraumáticas.

Al día siguiente, el agresor fue condenado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional. Medida por la que optó el propio condenado.