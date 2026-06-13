Más de un centenar de militares se concentran ante el Congreso por “el mísero sueldo de los soldados: 1.326 €”

Más de un centenar de militares de toda España se han concentrado este sábado ante el Congreso de los Diputados para denunciar «el sueldo mísero de los soldados, de tan sólo 1.326,90 euros al mes», y reclamar mejoras laborales y salariales que «dignifiquen» su trabajo, entre ellas el reconocimiento urgente de la profesión de riesgo.

La movilización ha sido convocada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) para decir «basta» a que este colectivo que garantiza la seguridad del país tenga «bajas retribuciones, precariedad laboral, mucha temporalidad y se les obligue a abandonar la profesión a los 45 años».

En total, según los organizadores, han participado unas 150 personas, entre militares, familiares, así como policías y guardias civiles, y también ciudadanos, que han querido mostrarles públicamente su apoyo. Al igual que los militares lo mostraron recientemente a policías y guardias civiles en su molización, también reclamando la profesión de riesgo y la equiparación salarial con los policías autonómicos.

En la movilización han lucido carteles, en los que se leía «Salarios dignos para las Fuerzas Armadas», «Basta de ser los servidores públicos peor pagados» y «Servimos con riesgo, merecemos reconocimiento».

Además, se han coreado lemas, como «Robles, escucha, abre la hucha», «muy bien valorados, pero muy mal pagados», «somos los temporeros de la Administración», así como que «un militar no deja de serlo a los 45 años».

En concreto, piden que se actualice el reglamento de retribuciones y se apruebe una ley única de carrera militar que unifique la de tropa y marinería con la de la carrera militar.

«¿Qué sacrificio más tenemos que hacer los militares para que nos reconozcan nuestra entrega y trabajo hacia España y sus ciudadanos de forma digna?», se pregunta el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez.

Actualmente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, está negociando con el Ministerio de Asuntos Sociales el reconocimiento de la profesión de riesgo, pero los militares quieren participar en esas reuniones y tener voz en la redacción del proyecto normativo.

También critican que a pesar del incremento del presupuesto en Defensa y de que España supere el 2,13% del PIB en gasto militar, «estas mejoras no se han traducido en avances reales para quienes sostienen la institución con su trabajo diario».

Millones para material

«¿De qué nos sirven millones de euros en aviones, en fragatas, en material, si no tenemos personas para poder utilizarlos?», plantea el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, señalando que «con que invirtieran 1.300 millones de euros del presupuesto de Defensa, mañana tendríamos las delegaciones llenas de jóvenes que querrían ser militares».

Otra de las reivindicaciones del colectivo es la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para que garantice «una participación efectiva de las asociaciones profesionales», ya que actualmente tienen «voz, pero no voto».

En la movilización han asistido militares de Extremadura, Pamplona, Cádiz, Málaga, Madrid, Galicia, Aragón, Valencia y Barcelona. Y han sido apoyados por miembros de Jupol, Jusapol y Jucil, así como de políticos del PP.

De medallas y palmaditas no se vive

Marco Antonio Gómez destaca que esta profesión es de vocación, pero que necesitan poner un plato de garbanzos encima de la mesa para sus hijos, ya que de medallas y palmaditas en la espalda no se vive.

Según explica, «la falta de reconocimiento está provocando un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas», y advierte que «más efectivos todavía se perderán si no se incentiva y se hace atractiva la profesión militar».

Desde la asociación, lamentan que «muchos compañeros no hayan acudido por miedo a represalias en su unidad, aunque sea un derecho legítimo el poder reclamar las mejoras laborales dentro de las Fuerzas Armadas». Otros militares «no han podido acudir por estar de maniobras».

Desde ATME dan las gracias a todos los ciudadanos y personalidades que en las últimas semanas han dado su apoyo públicamente en redes sociales a esta movilización. Y destacan que seguirán «empujando y luchando por un futuro digno para los militares y sus familias».

ATME también ha tenido presente en la concentración a los militares que actualmente están desplegados en las misiones en el exterior, como Líbano y Letonia, de quienes les preocupa su seguridad. Igualmente, ha tenido unas palabras por los compañeros heridos.

«Existe un grave riesgo para el futuro y la seguridad de nuestro país cuando los militares son una de las profesiones menos atractivas para los jóvenes, ya que no hay futuro», insiste Gómez, reclamando «una mayor inversión en las Fuerzas Armadas».

Preguntado sobre el aumento de 200 euros brutos de 2025, Marco Antonio Gómez señala que el resultado ha sido «una subida que en algunos casos sólo ha supuesto 97 euros netos porque aparte de quitarles impuestos, se han pasado de la tabla salarial correspondiente, lo que ha provocado que les suba su IRPF en nómina y cobren aún menos».

En otros casos, la subida «ha podido estar en 110 o 120 euros». «Aún así seguimos siendo los peor pagamos de la administración», concluye.