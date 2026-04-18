Más de 15.000 policías y guardias civiles exigen al Gobierno la profesión de riesgo: «¡Marlaska dimisión!»

Más de 15.000 policías y guardias civiles de toda España se han movilizado este sábado en Madrid contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por negarles la profesión de riesgo, la jubilación anticipada y por «discriminación salarial» respecto a otros cuerpos de policías autonómicos, como la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o la Policía de Canarias. «Marlaska dimisión», han clamado.

La manifestación, convocada por Jupol, Jucil y Jusapol, ha partido a las 12:00 desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. El objetivo ha sido decir «basta» ante los reiterados incumplimientos del Gobierno, entre ellos también el no regular la jubilación anticipada de los policías nacionales, pese a estar obligado a hacerlo a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2025. Demanda que también hacen los guardias civiles.

Junto al colectivo policial han marchado numerosos ciudadanos, en apoyo a sus reivindicaciones, así como militares, «en una demostración de fuerza, unidad y determinación sin precedentes en los últimos años», como han destacado los organizadores, celebrando el «éxito rotundo» de la movilización.

«Hoy hemos salido a la calle para defender nuestra dignidad. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, sino el cumplimiento de una sentencia firme, el fin de una discriminación y que ponga fin de una vez a la desigualdad salarial», ha declarado a OKDIARIO Miguel Gómez, presidente de Jusapol, asociación de las que nacieron en 2019 el sindicato de policías nacionales Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil.

A la movilización se han unido también miembros de las asociaciones policiales Una Policía para el Siglo XXI y Nuestro Corazón por Bandera, así como del sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

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