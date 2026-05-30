La tercera de Luis Enrique: entre los más laureados de la Champions League y amenaza el récord de Zidane

Luis Enrique Martínez ya es uno de los entrenadores más laureados de la historia de la Champions League. El técnico asturiano suma su tercera Orejona, tras la ganada con el Barcelona en 2015 y la conseguida con el PSG el pasado año. Sólo Ancelotti, con cinco, ha ganado más que él. Iguala a Guardiola, Zidane y Bob Paisley. Al conseguir dos consecutivas con el equipo parisino, el español consigue acercarse el récord del Real Madrid, que entre 2016 y 2018 logró tres consecutivas con Zizou en el banquillo.

Desde sus inicios, Luis Enrique se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores del mundo. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, pasó por Roma y Celta, antes de llegar al primer equipo del Barça. En su primera temporada, firmó un triplete, con la que fue la última Champions ganada por los azulgranas hasta la fecha.

Tras tres temporadas en el banquillo del Camp Nou, Luis Enrique cogió a la selección española, a la que condujo en 2021 a las semifinales de la Eurocopa, cuando nadie contaba con España entre los candidatos. Cayeron en penaltis ante Italia, que sería campeona. El único borrón en su carrera llegaría año y medio después, en el Mundial de Qatar 2022, perdiendo en octavos contra Marruecos y mostrando un fútbol de lo más plano.

Llegó al PSG en 2023 y en su primera temporada firmó unas semifinales de la Champions. Fue al año siguiente, ya sin Kylian Mbappé, cuando rompió la sequía del equipo francés. Miles de millones de euros gastados en fichajes para, al final, proclamarse campeones de Europa con un equipo de autor. Sin excesivas estrellas, pero formando un equipo casi imbatible.

Luis Enrique logró ganar su segunda Champions en una final espectacular, en la que no tuvo rival. Era la primera del PSG, con un 5-0 ante el Inter de Milán. Una goleada que no se había dado nunca y que superaba los 4-0 con los que el Milan ganó al Barcelona (1994) y al Steaua de Bucarest (1989)y el 7-3 del Real Madrid al Eintracht (1960).

Luis Enrique y el PSG, lanzados a por la historia

Nadie había logrado ganar dos Champions League consecutivas desde que la competición cambió de denominación y de formato, en la temporada 92-93. Hasta que llegó el Real Madrid de Zinedine Zidane. El técnico francés llegó con perfil bajo, pero logró catapultar de nuevo al éxito a los madridistas. Ganó en penaltis al Atlético en 2016 y también a la Juventus por 4-1 en 2017. No contentos con ello, los blancos se impusieron al año siguiente por 3-1 al Liverpool, firmando tres consecutivas.

Habían pasado 24 años hasta ver al primer campeón de la Champions en dos temporadas consecutivas y 40 desde que el Bayern firmara entre 1974 y 1976 tres Copas de Europa seguidas. Ahora, el PSG de Luis Enrique amenaza ese récord que ostenta el Real Madrid de Zidane. El técnico asturiano ha conseguido formar un equipo de lo más sólido y solvente y el próximo año puede consolidarse como uno de los mejores equipos de la historia.