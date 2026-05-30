Los partidos de extrema izquierda que sostienen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Ejecutivo desde su llegada al poder en 2018, han exigido ahora al líder socialista «dar la cara» por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y personal. Sin embargo, lo han defendido al asegurar que hay «una operación en marcha» por parte de los jueces y «las cloacas»: «Hay que combatir el lawfare».

Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los Comunes han organizado este sábado un acto político en Barcelona con el título Un paso al frente en el que las formaciones coaligadas con el PSOE en el Gobierno han fijado su posición política.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha asegurado que las informaciones de corrupción «son graves». «El presidente del Gobierno va a comparecer, lo hemos pedido y es un primer paso», ha concedido el también representante de los Comunes.

Sin embargo, ha exigido a Sánchez más respuestas por todas esas causas abiertas contra su entorno político y personal que «hay que asumir responsabilidades, hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes».

«Lastre para la mayoría progresista»

«Hoy le queremos decir al PSOE que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país», ha incidido Urtasun.

Aun así, ha restado culpas a los socialistas, con quienes forman parte del Gobierno, y ha asegurado que hay una operación en marcha para hacer tumbar al Ejecutivo: «Todos sabemos la operación que hay en marcha». Aun así, ha subrayado que esto «no puede ser una excusa para no enfrentarse a los problemas de verdad».

Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, ha asegurado que los casos de corrupción que asedian a Sánchez son «absolutamente inadmisibles para la izquierda».

No obstante, ha asegurado que existe «lawfare» judicial detrás de la persecución de los delitos del PSOE. Algo que, según García, no va a impedir que pidan la persecución de los delitos, «se llamen como se llamen» los implicados en las tramas.

«Nosotros no vamos a elegir entre una cosa y la otra, vamos a poner los dos pies en la pared: uno frente a las cloacas, frente a la indecencia política, y el otro frente a los golfos y a los corruptos», ha asegurado la titular de Sanidad.

A ojos de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los escándalos judiciales aparecen para «desmoralizar» al electorado de izquierda. Ante ello, ha defendido: «No se puede traicionar el mandato de la democracia y de la voluntad popular para servir a sus propios intereses en lugar de los intereses de la gente trabajadora».

Por su parte, Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha dado al PSOE la receta para acabar con la corrupción: «Primero, tienes que tener la casa limpia y ordenada; y segundo, tienes que saber a qué has venido a la política». «Es el PSOE el que tiene que hacérselo mirar, dar explicaciones y también, cuidar este Gobierno y cuidar a nuestro país», ha zanjado la compañera de partido de Yolanda Díaz.

Sin embargo, evitan pedir elecciones como sí han hecho abiertamente otras formaciones como el PNV e insisten en llegar hasta el final de la legislatura, en 2027. Y tienen intención de seguir compartiendo Gobierno con el partido en cuya sede ha entrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles con un requerimiento de información en una causa por presuntas cloacas para acabar con los casos que acechan al presidente.

El ministro de Derechos Sociales a asegurado que no van a dejar en el Gobierno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Nos pedía esta semana que, por dignidad, le dejemos a él al frente del Gobierno; pues va a ser que no». No sólo vamos a resistir, en 2027 les vamos a volver a ganar», ha sentenciado Bustinduy.