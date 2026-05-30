El PNV ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé la cara antes del 24 de junio, fecha en la que el jefe del Ejecutivo ha fechado su comparecencia voluntaria ante el Congreso. Y es que, a juicio del presidente de la formación nacionalista, Aitor Esteban, «el ambiente es irrespirable con todos los casos» de corrupción que rodean al líder socialista.

«Es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente, se quiera o no se quiera. El ambiente es irrespirable con todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales», ha manifestado este sábado el dirigente peneuvista en el acto de inauguración del nuevo batzoki (sede local del PNV) en Lasarte-Oria (Guipúzcoa).

Aitor Esteban ha criticado los últimos escándalos por la corrupción que rodea a su entorno personal, su partido y su Ejecutivo: «Es muy grave». Además, ha incidido en que la legislatura está «completamente paralizada». A su vez ha avisado de que no tiene «muchas esperanzas» en las explicaciones que dé Sánchez en el Congreso.

El dirigente peneuvista ha asegurado que no defiende «la culpabilidad o la inocencia de unos o de otros», pero que la situación actual «es un cóctel que hace imposible la gobernabilidad, y menos sin un presupuesto». «Hemos pedido una y otra vez explicaciones y no tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones», ha insistido.

«No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto y además mezclarlo con la reunión europea porque, al final, ¿en qué se va a quedar ese tiempo? ¿Vamos a hablar de Europa, de la situación política en el Estado? ¿De qué se trata, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación? ¿Por qué hay que retrasarlo tanto? Ya veremos cómo acaba», ha subrayado.

Críticas a Bildu y al PP

Por otro lado, ha criticado a uno de los socios habituales más fieles de Sánchez, Bildu. El presidente del PNV se ha quejado de que no ha pedido explicaciones: «Es el único partido que no lo ha hecho y que hace como que no ocurre nada».

Después de ello, Esteban ha asegurado que el PNV, «en cualquier caso», siempre va a comportarse «con respeto». «Nosotros cuando exponemos la situación, por mucho que podamos discrepar de la posición de otros partidos políticos, intentamos hacerlo desde el desde el respeto. Porque además del fondo, de decir la verdad, lo que hay que cuidar son las formas», ha recalcado.

El presidente del PNV ha aludido al PP, que también ha organizado un acto que este sábado en Bilbao, con la participación del secretario general del partido, Miguel Tellado. Del también diputado popular ha dicho que está seguro que lo «pondrá a caldo» a él y a su formación.

«Seguro que mi nombre también ha salido unas cuantas veces durante el mitin. No hace falta ser adivino, es lo habitual, es lo que estamos viendo un día tras otro y además estoy seguro de que reclamarán responsabilidad al PNV ante esta situación», ha vaticinado.

Y ha criticado que los populares hayan pedido «responsabilidad al PNV». «Este PP que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente, despreciando el autogobierno vasco», ha lamentado Esteban.