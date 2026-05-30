Es oficial: los pensionistas podrán cobrar hasta un 25% más si vuelven a trabajar gracias a la jubilación flexible a partir del 28 de agosto

España afronta un importante reto demográfico. El aumento de la esperanza de vida y el crecimiento constante del número de pensionistas están obligando a adaptar el sistema público de pensiones a una realidad cada vez más exigente.

En este escenario, el Gobierno ha aprobado un real decreto que modifica la regulación de la jubilación flexible, una modalidad diseñada para permitir que las personas ya jubiladas puedan volver a trabajar sin renunciar completamente a su prestación.

La medida persigue un doble objetivo: favorecer la permanencia voluntaria de trabajadores con experiencia en el mercado laboral y mejorar los ingresos de quienes desean seguir desarrollando una actividad profesional después de haberse retirado.

Complementos de hasta el 25% para quienes trabajen más horas

La principal novedad de la reforma es la creación de incentivos económicos vinculados a la jornada laboral realizada.

Los pensionistas que trabajen entre el 55% y el 80% de una jornada ordinaria recibirán un incremento adicional del 25% sobre la parte de pensión compatible con su actividad laboral.

Por otro lado, quienes desempeñen una jornada situada entre el 33% y el 55% obtendrán una mejora adicional del 15%.

Para acceder a estos incentivos será necesario que hayan transcurrido al menos seis meses desde el momento en que se produjo la jubilación. La finalidad de este requisito es incentivar la reincorporación posterior al retiro y no una continuidad inmediata de la actividad profesional.

Jubilación flexible 2026: requisitos, ventajas y quién podrá beneficiarse

La reforma tendrá un impacto directo en los ingresos de muchos pensionistas. Un trabajador con una pensión de 1.600 euros mensuales que decida regresar al trabajo ocho meses después de jubilarse con una jornada equivalente al 60% percibiría inicialmente el 40% de su pensión, es decir, 640 euros.

Con la nueva regulación, al superar el umbral del 55% de jornada tendría derecho a un complemento adicional del 25% sobre esa cuantía. Esto supondría sumar 160 euros más, elevando el importe percibido hasta los 800 euros mensuales durante el tiempo que compatibilice empleo y pensión.

Sin embargo, este incremento tiene carácter temporal y desaparecerá cuando el beneficiario regrese definitivamente a la jubilación plena.

Los autónomos entran por primera vez en la jubilación flexible

Uno de los cambios más relevantes es la inclusión de los trabajadores autónomos en esta modalidad.

Hasta ahora, este colectivo no podía acogerse a la jubilación flexible. Con la nueva normativa, los autónomos podrán desarrollar una actividad compatible mientras perciben hasta el 25% de su pensión.

No obstante, deberán cumplir una condición específica: no haber estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante los tres años previos a la fecha de jubilación. La medida busca evitar situaciones de uso indebido del sistema y garantizar que la vuelta a la actividad responda a una reincorporación real.

Más flexibilidad y mejores condiciones

La reforma también modifica los límites de jornada para los trabajadores por cuenta ajena.

Hasta ahora, la compatibilidad estaba limitada a jornadas comprendidas entre el 25% y el 75% del horario habitual. A partir de agosto, el margen se ampliará y quedará fijado entre el 33% y el 80%.

Además, desaparece el periodo de espera que existía para solicitar esta modalidad. Una vez reconocida la pensión, el interesado podrá acogerse a la jubilación flexible en cualquier momento.

La reforma de la jubilación flexible supone uno de los cambios más relevantes en materia de pensiones de los últimos años. Los nuevos incentivos económicos, la incorporación de los autónomos y la mejora de las condiciones para compatibilizar empleo y jubilación buscan fomentar una participación laboral voluntaria de los mayores, al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades para mejorar sus ingresos.