La Seguridad Social ha destinado en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por tanto, en esta nómina se incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Así, tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.474,4 millones de euros.

Mientras que a pensiones de viudedad se han destinado 2.280,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.329,8 millones; la de orfandad, a 184,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,3 millones.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de personas, de las que 6,7 millones son de pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

La pensión media de jubilación sube un 4,5%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó a 1 de marzo los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanza los 1.057,6 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.997,6 euros, y de 1.733,4 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en marzo alcanzó los 973,4 euros al mes, un 4,3% más.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en febrero (último dato disponible) a 1.726,3 euros de media.

Crecen las jubilaciones demoradas

Igualmente, en los dos primeros meses del año se registraron 68.497 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,8%), lo que supone casi dos puntos más que a cierre de 2025 y ocho puntos por encima de las registradas en 2019. En cifras absolutas, son alrededor de 43.000 altas, cifra que contrasta con las apenas 14.000 de 2019.

Asimismo, el Ministerio ha destacado la cifra de jubilados que se han acogido a la jubilación activa, la nueva modalidad mejorada de compatibilidad entre trabajo y pensión que entró en vigor en abril del pasado año, que asciende ya a casi 13.000.