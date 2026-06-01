La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de abril en el 6,3%, mientras que, en el conjunto de la Unión Europea, repitió en el mínimo histórico del 6%, según los datos publicados por Eurostat.

España lidera la segunda posición con una de las mayores tasas de paro en la UE. El primer puesto le corresponde a Finlandia, con un 10,6%; después España, con un 10,3%; por delante de Grecia, con un 9,5%.

Por el contrario, las menores cifras se observaron en Bulgaria, con un 2,8%; Polonia, con un 3%; y Chequia, con un 3,1%.

En el caso de España, en abril de 2026 se contabilizaron 2,58 millones de personas sin empleo, de las cuales 447.000 eran menores de 25 años.

Así, el paro juvenil fue del 23,7%, el segundo más elevado del bloque comunitario por detrás de Suecia (24,4%) y por delante de Finlandia (22,2%).

Descenso moderado en la UE

La oficina estadística europea calcula que en el cuarto mes de 2026 un total de 13,23 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 11,07 millones se encontraban en la zona euro.

Esto supone un descenso mensual de 137.000 desempleados en la UE y de 84.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con abril del año anterior, el desempleo creció en 82.000 personas en los Veintisiete y en 45.000 en la zona euro.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE retrocedió en abril al 15,1% desde el 15,6%, mientras que en la zona euro disminuyó al 14,7%, frente al 15,1% de marzo.

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,91 millones de personas, de los que 2,33 millones residían en la eurozona.