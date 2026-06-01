El transporte sanitario del IB-Salut anuncia cuatro jornadas de paro y una huelga indefinida a partir del 29 de junio

Trabajadores del transporte sanitario del IB-Salut han anunciado cuatro jornadas de paros durante el mes de junio —los días 16, 19, 24 y 26— y han advertido de que la huelga será indefinida desde el 29 de junio si no se ha logrado «ningún avance serio» en la negociación.

El Comité Intercentros de GSAIB en Baleares, compuesto por los sindicatos FS-TES, USAE, CCOO, CGT, CSIF y UGT, ha registrado la convocatoria de huelga en la empresa GSAIB en las cuatro islas, tanto del transporte sanitario no urgente como del urgente, así como de la central de emergencias y de la de gestión del transporte programado, según ha informado en un comunicado.

En concreto, los paros previstos los días 16, 19, 24 y 26 de este mes de junio se realizarán entre las 10.00 horas y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas, y también realizarán diferentes concentraciones. Además, a partir del día 29 de junio comenzará una huelga indefinida «si no han conseguido ningún avance serio».

Los motivos que alegan los trabajadores para esta convocatoria son que llevan sin adaptarse a la norma ocho años, incumpliendo lo estipulado en la propia ley y su disposición adicional 15, que no se ha negociado la Relación de puestos de trabajo y sus complementos retributivos y que la empresa GSAIB pretende absorber masa salarial de los trabajadores y «reconvertirla en un concepto indemnizatorio como es el complemento de insularidad».

Además, alegan impago de GSAIB de sentencias y acuerdos judiciales acordados por el Govern, generando «múltiples deudas» a los trabajadores, así como reclamaciones de nómina pendiente de abono. También piden el reconocimiento del abono del concepto de dietas con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026.

Por otro lado, aseguran que el pasado jueves la gerencia les trasladó la adaptación de los salarios a la disposición adicional 15, con lo que se les descontaría el complemento de insularidad. Al respecto, el responsable del Transporte Sanitario de UGT Baleares, Javier Marín, ha declarado que la adaptación de los conceptos salariales a lo estipulado por la norma «está casi terminada a falta de varios flecos, pero la comunicación de convertir salario en un concepto indemnizatorio nos coloca nuevamente en el inicio de las negociaciones, teniendo presente que la ley da siete meses para la adaptación y llevamos ya ocho años intentándolo».

«El tiempo y la paciencia se acaban, por lo que vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición para revertir la situación actual y exigir respeto, por lo que esperamos que tanto la dirección de la empresa y sus responsables, como el propio IB-Salut o la Conselleria de Función Pública, sean responsables para que este conflicto no llegue a padecerlo los pacientes», han explicado.