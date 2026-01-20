IB-Salut busca con urgencia en las redes sociales un ginecólogo para el Hospital de Manacor

El hospital comarcal de Manacor busca con urgencia cubrir al menos una plaza de ginecólogo para atender los eventuales partos que se presenten en la comarca del Llevant mallorquín. Desde principios de diciembre, el hospital ha estado derivando al 90% de sus parturientas a otros hospitales públicos de la isla. OKBALEARES ha podido saber que el IB-Salut ya ha recurrido a las redes sociales en busca de ginecólogos para contratarlos con urgencia.

En la red profesional Linkedin se ha publicado este lunes una oferta de trabajo del IB-Salut: «Desde el Servicio de Salud de las Islas Baleares buscamos incorporar en nuestra plantilla del Hospital Comarcal de Manacor, en su servicio de urgencias, médicos especialistas en el área de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría o Medicina Interna . Requisitos: Grado/licenciatura en Medicina con la Especialidad obtenida vía MIR o equivalente reconocida por el Ministerio de Sanidad». La oferta de trabajo de un «gran oportunidad» como reclamo. Se anuncia además «incorporación inmediata».

Fuentes del IB-Salut han confirmado a OKBALEARES que son varias las plazas que se ofrecen aunque la más urgente es la de ginecólogo para atender a las parturientas de la comarca.

Precisamente este lunes, el Hospital de Manacor activó de manera transitoria el plan de contingencia para cubrir guardias del Servicio de Ginecología del centro. El Hospital contará a partir de las 15.00 horas con un ginecólogo de guardia.

El Hospital atenderá todas las urgencias con normalidad. No obstante, de manera excepcional, en el caso de urgencias demorables, las pacientes se derivarán a otro centro sanitario, en coordinación con el SAMU 061 y con los servicios de ginecología de otros hospitales.

​​Las bajas sobrevenidas de varios facultativos del Hospital de Manacor han hecho que el Servicio de Ginecología del centro tenga que reducir de manera excepcional el número de profesionales que hacen guardia, y pasan de dos a un ginecólogo.

​El Hospital de Manacor y el Servicio de Salud trabajan de manera conjunta en la búsqueda de profesionales y con la colaboración de todos los hospitales públicos para continuar ampliando la plantilla de facultativos de la especialidad de ginecología. Ahora también a través de redes sociales como Linkedin.