Colapso en los hospitales de Baleares: urgencias saturadas y pacientes sin cama por la oleada de gripe

El sindicato de enfermería SATSE ha encendido todas las alarmas al denunciar el grave colapso que sufren los hospitales públicos de las Islas Baleares por el aumento incesante de casos de gripe y otras infecciones respiratorias en las últimas semanas y han asegurado que la situación es crítica en prácticamente todos los centros hospitalarios del archipiélago.

Desde este sindicato han indicado que esta delicada situación es consecuencia directa de la falta de previsión y planificación del IB-Salut, que no ha sabido adelantarse y tomar medidas ante el incremento de la demanda asistencial tan propia de esta época del año.

Y es que según ha explicado SATSE en una nota de prensa, el Hospital Universitario Son Espases tiene actualmente 79 pacientes pendientes de ingreso y las urgencias se encuentran completamente colapsadas. En el caso de Son Llàtzer hay 36 pacientes pendientes de ingreso y 78 pacientes atendidos en urgencias, que se encuentran saturadas.

Por otro lado, en el Hospital de Manacor, la Unidad de Corta Estancia está completa, al igual que la unidad de boxes destinada a pacientes pendientes de ingreso. Por si fuera poco, en el Hospital Comarcal de Inca, tanto las urgencias como la UCI están llenas y más de 20 pacientes dependen directamente de que se tramiten altas en planta para poder ser ingresados.

Asimismo, el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, se encuentra sin camas disponibles y las urgencias están igualmente saturadas, mientras que en el Hospital de Ibiza, además de la sobrecarga, cuentan con el grave añadido ante la falta de cobertura de las bajas de las profesionales.

Bolsas de contratación agotadas

Desde SATSE se advierte de que este colapso no es una situación imprevisible, sino el resultado de una gestión deficiente: «es consecuencia directa de no haber planificado adecuadamente, de no abrir camas y de no reforzar los recursos humanos. El IbSalut sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha tomado las medidas necesarias para evitar este colapso», señalan en un comunicado.

Por otra parte, el sindicato ha alertado de que las bolsas de contratación de enfermeras están prácticamente agotadas, lo que hace extremadamente difícil cubrir las necesidades asistenciales en un momento de máxima presión. Esta falta de personal está provocando sobrecargas de trabajo inasumibles para las enfermeras y turnos al límite.

“No se puede seguir sosteniendo el sistema sanitario a costa del esfuerzo infinito de las enfermeras. Trabajamos con ratios insuficientes, con una presión asistencial constante y sin los recursos necesarios, denuncia SATSE.

Ante este escenario, SATSE concluye que “el colapso hospitalario no puede normalizarse y por ello, exigimos soluciones inmediatas y que el IbSalut asuma su responsabilidad. La sanidad pública balear no puede seguir funcionando al límite”.