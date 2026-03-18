El PSOE balear enarbola el ‘No a la guerra’ mientras Sánchez aumenta el presupuesto de Defensa en 6.335 millones

El PSOE balear quiso enarbolar ayer, en el pleno del Parlament, la postura del No a la guerra, acusando al Govern de la popular Marga Prohens de ser «corresponsable moral» del conflicto iniciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según afirmaron los socialistas Marc Pons y Iago Negueruela. «Decimos no a la guerra y no a la demagogia de Pedro Sánchez y del Partido Socialista», respondió de forma contundente el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa.

Sin embargo, la realidad es tozuda. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, el año pasado, hasta el mes de noviembre, el Gobierno de España aumentó el presupuesto de Defensa en 6.335 millones de euros respecto a lo asignado en los presupuestos de 2023 —los últimos aprobados por las Cortes Generales—. Y, al mismo tiempo, recortó en casi 2.000 millones de euros el presupuesto destinado a políticas educativas (-923,7 millones) y medioambientales (-994,2 millones).

Desde que Pedro Sánchez anunciara, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que la postura del Gobierno sobre el conflicto en Oriente Medio «se resume en el No a la guerra», la terminal sanchista en Baleares, el PSIB, ha buscado la confrontación, acusando a los partidos de la derecha y al Govern «de estar arrodillados ante Donald Trump» y de «ser corresponsables de la guerra».

«Estamos en contra de la guerra y de la imposición de medidas que vayan en contra de la economía de Baleares. Queremos la rápida resolución del conflicto y el retorno de la paz, la democracia, las libertades y la igualdad entre hombres y mujeres en Irán», sentenció el vicepresidente. «Utilizan esta guerra para sus cálculos partidistas, para levantar muros y dividir a los ciudadanos. Es una vergüenza», añadió.

El PSIB, con la guerra en Irán, utiliza la misma estrategia que empleó con el conflicto en Gaza. En aquel momento, los socialistas quisieron abanderar la postura en contra «del genocidio en Gaza» e incluso pidieron al Govern que vetase a los deportistas de Israel por la mera condición de provenir del país hebreo. Sin embargo, al mismo tiempo, la secretaria de Estado de Turismo y número dos del PSIB, Rosario Sánchez, buscaba atraer hacia Baleares a turistas de Israel desde Turespaña, organismo que preside.

Así, hoy el PSIB se encuentra ante una contradicción similar: intenta mostrarse en el Parlament como el partido pacifista, mientras defiende a un presidente del Gobierno que el año pasado multiplicó el gasto militar en detrimento de las políticas educativas y medioambientales.