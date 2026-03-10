El Gobierno aprueba 1.300 millones para Defensa por «necesidades ineludibles» sin explicar cuáles son

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una «transferencia de crédito» al Ministerio de Defensa de 1.339 millones de euros con la única explicación de que su finalidad es «atender necesidades ineludibles». Así consta en la referencia del Consejo de Ministros de este martes que el Gobierno ha difundido. No se dice, por ejemplo, de dónde sale el dinero, ni cuáles son esas necesidades ineludibles.

El Gobierno del «No a la guerra» no ha dado cuenta de este gasto en la rueda de prensa tras la reunión del gabinete; únicamente es una frase en la citada referencia. Como viene siendo habitual, el Gobierno de Sánchez aprueba partidas presupuestarias sin pasar por el engorroso trámite de la votación en el Congreso de los Diputados. Sobre todo, en asuntos tan polémicos como el gasto en Defensa, que tantas ampollas levante entre sus socios de Gobierno.

El anuncio del gasto millonario de España en Defensa se produce en plena guerra en Irán, cuyo origen, al ataque de EEUU e Israel, el Ejecutivo ha tachado de «contrario al derecho internacional».

No es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez aprueba un gasto en Defensa en España sin pasar por el Congreso de los Diputados. En 2025, ya incrementó el presupuesto del Ministerio de Defensa en más de 6.300 millones de euros adicionales para respaldar el Plan de Defensa que se aprobó en primavera.

La falta de Presupuestos Generales del Estado, junto con la minoría parlamentaria del Ejecutivo, le obliga a recurrir a modificaciones presupuestarias que se tramitan sin necesidad de pasar por el Congreso.

En modificaciones anteriores realizadas ese mismo año, estas ampliaciones venían acompañadas de una explicación más o menos concreta sobre su finalidad: por ejemplo, la compra de equipamiento militar específico (vehículos, armamento, material diverso), inversiones en sistemas defensivos concretos, etc.

En este caso concreto, sin embargo, no se ofrece ningún detalle ni justificación sobre el destino previsto de esos fondos.

Pedro Sánchez ya avisó en septiembre de 2024 que iba a gobernar «con o sin apoyo del Poder Legislativo». Toda una declaración de intenciones, en la que ciertamente, no ha mentido.