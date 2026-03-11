Simeone alucina con el cambio de portero del Tottenham en el minuto 17: «A nivel profesional nunca lo vi»

No pudo el líder de la Liga, el Barcelona, menos aún iba a poder el 16º de Inglaterra. El Tottenham se hundió y se vio superado por el marco de su delicada situación deportiva y el escenario, un Metropolitano inflamable donde los haya. De ahí se fueron goleados Real Madrid, Barcelona… Y ahora el Tottenham (5-2) fue el que recibió el manotazo tras hacerse el harakiri con tres errores garrafales y dos tantos más. Los de Simeone tienen pie y medio en cuartos.

Aprovecharon los regalos del equipo inglés en general y el portero Kinsky en particular. Dos errores garrafales del meta propiciaron sendos goles colchoneros y desembocaron en sustitución prematura. Tudor no dudó y le retiró del terreno de juego en el minuto 17. Algo que no había visto Simeone. «No, a nivel profesional no lo había visto. No es problema mío, es de ellos, de su entrenador y el portero. Nosotros pensamos en nosotros, no en la toma de decisiones de otra persona», aseguró el Cholo.

Griezmann se pronunció sobre su futuro, que parece rojiblanco hasta final de temporada. «Me pone contento la explicación de Griezmann, sabe lo importante que es para la historia del Atlético. Ojalá tenga la posibilidad de terminar como merece. Me gustó el equipo. Tuvimos un impacto favorecido por los errores que presionamos para que sucedieran. Sacamos una ventaja importante en el primer tiempo. Pasamos del 4-2 al 5-1 con una transición extraordinaria con Julián y Griezmann. Eso nos generó una buena posición. A disfrutar del triunfo sabiendo que en la Champions no hay resultado que asegure pasar de ronda en el primer partido», analizó Simeone.

Julián Álvarez anotó un doblete que le devuelve la sonrisa y consolida su reválida tras meses en el ostracismo goleador. «Lo veo feliz, contento y haciendo goles. El Atlético ha sido el equipo en el que más goles ha hecho. Está comprometido con lo que le pasa al equipo. Ya volvió a estar en su línea. Ya no hay tanta diferencia entre sus goles de la temporada pasada y la actual. Ojalá se quede muchos años en el Atlético y construyamos un proyecto importante para que se quiera quedar», dijo Simeone.

El Atlético puso un pie y medio en cuartos de final con la goleada. Tres goles de ventaja se antojan una renta suficiente para visitar Londres. «Salieron todas las cosas favorables a nosotros. Ningún partido es igual. Todos son diferentes. Me acuerdo cuando perdimos 3-0 en el Bernabéu y en 20 minutos ya ganábamos 2-0 en el Calderón. La Champions es para jugadores importantes y todos los equipos lo tienen. Los cambios no entraron como otras veces. Eso no le pudo dar al equipo el impacto que queríamos», finalizó Simeone.