Lamine Yamal acalla los pitos en Newcastle con su celebración más controvertida

Lamine Yamal acalló los pitos en Newcastle con su celebración más controvertida después de marcar el gol del empate en el minuto 96. Un tanto de penalti con el tiempo ya cumplido que salvó al Barcelona de una derrota merecida tras un pobre partido en tierras inglesas. La estrella culé sufrió la rabia de la grada rival y volvió a recrear una celebración en la que simula el gesto de una persona silbándole.

Lamine Yamal sigue siendo el líder del Barcelona. Con un golazo a la escuadra le dio la victoria al Barcelona el pasado sábado en San Mamés en Liga y con un gol de penalti en el 96 le dio un empate muy valioso en Newcastle a su equipo en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Tras marcar el 1-1 de penalti en el 96, Lamine Yamal, muy sonriente, lo celebró a lo Brahim, abriendo los brazos, como diciendo «¿qué ha pasado aquí?», mientras todos sus compañeros corrían a abrazarle con una alegría desbordante. Pero justo después, recreó una de sus celebraciones más controvertidas.

La celebración más controvertida de Lamine Yamal

Ya la hizo en Villarreal esta temporada después de que todo el estadio de La Cerámica le pitase durante los 90 minutos. En Newcastle también recibió la rabia de la hinchada rival debido a su gran calidad sobre el césped con muchos silbidos. La celebración fue llevarse una mano al oído y la otra haciendo el gesto de silbar con el dedo en la boca.

Una celebración controvertida de Lamine Yamal con la que les dice a sus críticos que él no escucha los pitos y sigue jugando. Y cada vez lo hace mejor. Demostró que no le afectaron y, con una calma sorprendente en el último minuto de partido, logró marcar el penalti que le dio el empate al Barcelona en Newcastle.