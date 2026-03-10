Lamine salva al Barça en Newcastle

Lamine Yamal le salvó la vida al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle con un gol de penalti que llegó con el tiempo cumplido. El equipo culé hizo un nefasto partido y sacó un empate que es mucho más valioso de lo que parece. El equipo inglés se había adelantado previamente con un gol de Barnes en el 86.

Dominó el partido el Newcastle y mereció ganar ante un Barcelona que en 95 minutos solamente disparó a portería una vez. Fuera de tiempo llegó el penalti sobre Dani Olmo que Lamine Yamal transformó. Un empate de oro para la vuelta tras un partido donde el equipo de Flick mostró una pobre versión totalmente desconocida.

El partido en Newcastle empezó con un contratiempo importante. Eric García iba a ser titular en el lateral derecho, pero se cayó a última hora del once por unas molestias físicas. En su lugar tuvo que salir Araujo para formar en el lateral diestro.

Comenzó el partido mucho más fuerte el Newcastle, metiendo al Barça en su campo y buscando crear peligro por las bandas. A los tres minutos de juego salvó el primero de la noche Pau Cubarsí. Tras un remate inglés, Joan García cometió un error inusual y la pelota se le escapó. El defensa culé tuvo que sacar la bola bajo palos.

El Newcastle manejaba el partido

No paraba de crear sensación de peligro el Newcastle y el Barcelona no era capaz de pasar del centro del campo. Pero la realidad es que los de Hansi Flick estaban defendiendo mucho mejor que otras veces en Europa. Con cabeza y sin volverse locos.

La mejor ocasión del Newcastle llegó a los 16 minutos de partido con un buen remate de Elanga en el interior del área que Joan García despejó con una parada impresionante. La jugada quedó anulada por fuera de juego, pero la parada ya estaba ahí para ser la foto del primer tiempo.

Poco más ocurrió en la primera mitad en Newcastle. Poco peligro creaba el equipo inglés a pesar de tener más balón, más control y más llegadas. La única ocasión del Barcelona en la primera parte la tuvo Fermín en el 36 con un remate flojo que atrapó Ramsdale. Nada más de un equipo culé demasiado pobre.

El Barcelona aguanta con muy poco

La segunda parte comenzó con la misma dinámica, el balón era inglés y el Newcastle llevaba el peso del partido. Los de Hansi Flick estaban jugando el partido con la idea de no tener nada de prisa y pensando que todo se iba a decidir en el Camp Nou. La clave del entrenador alemán era no dejar tantos espacios a la espalda de su defensa como en el Metropolitano. Hoy el estilo no estaba siendo innegociable.

Probó Barnes en el 57 un disparo lejano que atrapaba Joan. Comenzaba a llegar otra vez con peligro el Newcastle, pero con muy poca fuerza. Elanga en banda derecha también empezaba a ser un tormento para la defensa culé.

Sufría el Barcelona y Cubarsí tapó un disparo bueno de Tonali desde la frontal. El Barça estaba replegado, pero la contra amenazó al Newcastle en el minuto 65. Raphinha se la puso a Lewandowski y el polaco remató mal. Su remate se fue desviado por poco, pero muy flojito.

Gordon salta al campo

Triple cambio hizo el Newcastle en el minuto 67 buscando ganar el partido ante un pobre Barcelona. Entraron al campo Murphy, Livramento y el gran goleador Gordon, solamente por detrás de Mbappé en la Champions. Se fueron Trippier, Osula y Elanga.

Un minuto después, Murphy perdonó una muy buena ocasión rematando solo y mandándola a las nubes. En el 70 respondió Flick con un doble cambio. Quitó a Pedri para darle descanso y a Lewandowski. Entraron Dani Olmo y Rashford.

Bernal se rompe

Se rompió Marc Bernal con una nueva lesión muscular en el minuto 73 y tuvo que entrar en su lugar Casadó. Una noticia terrible para el Barcelona, que pierde otra pieza fundamental en el centro del campo. Un minuto después, marcó el Newcastle tras varios rechazos, pero el tanto quedó anulado por fuera de juego de Joelinton cuando la pelota repelió del poste.

El Barcelona estaba haciendo un partido muy pobre en Inglaterra y el Newcastle, con lo que tenía, seguía buscando la victoria. En el 79 empezó a encajonar el cuadro inglés a los de Flick con varias llegadas de mucho peligro. Pero el equipo de Howe no tenía el día de cara a portería.

Barnes marca para el Newcastle

Tanto avisar, al final el Newcastle no perdonó. Barnes hizo el 1-0 en el minuto 86 para darle la victoria al equipo inglés ante un nefasto equipo culé que no se presentó en la ida de estos octavos de final. Murphy puso un centro perfecto y su compañero lo remató a placer. Joan la tocó, pero no estaba fino, y se le coló al fondo de la red. En la acción defensiva, Raphinha tenía la marca de Barnes y andando, le dejó rematar. También hay que decir que Araujo ni apareció en su zona.

Lamine salva al Barcelona

El tiempo estaba cumplido, pero el Barcelona se había ido con todo hacia la portería inglesa. Y en el 95 llegó el milagro. Dani Olmo, tras un recorte dentro del área, cayó derribado y el árbitro pitó penalti. Un milagro para salvarle la vida al equipo culé. Lo tiró Lamine Yamal en el 96, no lo falló y empató el partido en la última jugada del partido. El Barça saca un empate de oro para la vuelta la semana que viene.