Newcastle – Barcelona en directo | Resultado y cómo va el partido de Champions League en vivo

Newcastle y Barcelona se ven de nuevo las caras en esta edición de la Champions League, aunque en esta ocasión con un cara y cruz. Urracas y culés se miden estos octavos de final del máximo torneo continental por un lugar entre los ocho mejores de Europa. La ida, en territorio inglés, marcará el camino y qué dificultad definen para la vuelta en el Camp Nou ambos equipos. Sigue en directo el minuto a minuto de este partido ida de octavos de final de Champions League entre Newcastle y Barcelona con las ocasiones, goles y resultado.
Newcastle – Barcelona, en directo
Min 44
Rozamos el descanso y 0-0
Está el partido muy abierto en estos compases finales del primer tiempo. No hay un dominador claro. Sigue el 0-0.
Min 41
Le han perdona la amarilla a Lamine
Es uno de los apercibidos Lamine e hizo una falta ahora clara de amarilla, empujando a un rival sin opción a balón. Se la perdonó el colegiado…
Min 39
¡Roza el gol el Newcastle!
Buen centro de Elanga, justo donde no llega defensa ni portero, pero tampoco llegó Osula. Por poco.
Min 37
¡No puede continuar Trippier!
Se había quedado anclado en el césped Trippier y está lesionado. Parece que no puede continuar.
Min 35
¡Fermín!
¡La ha tenido el Barça! La más clara del partido para los culés. Se queda anclado Trippier y pierde la pelota y Raphinha entrega rápido para Fermín en la frontal, que le pega con fuerza pero tapa el portero.
Min 32
Está creciendo el Barça
Poco a poco está creciendo el Barça, a medida que la gasolina del Newcastle es menos efectiva. Pedri toma galones, pero no se lo están poniendo fácil.
Min 27
¡Otra de Osula!
Saca otro buen centro el Newcastle que encuentra a un muy activo Osula, que logra cabecear pero su disparo se va alto.
Min 23
¡Lamine hace de las suyas!
Jugada personal de Lamine, que recibe tras un buen pase de Cubarsí, encara a un par de jugadores y logra sacar el disparo potente. Despeja el portero. Córner.
Min 21
Casi se mete en propia el Newcastle
Pelota al área que se envenena y ante la que mete el pie Dan Burn, despejando a córner… de milagro. Rozó el poste de su propio portero.
Min 20
¡Alto Araujo!
Pelota parada para el Barça que aprovecha Araujo. Contacta con la pelota, dispara, pero la pelota se le va altísima.
Min 16
¡Paradón de Joan García!
Era fuera de juego, pero menuda mano se sacó Joan García, que demuestra estar activo. Le tapó bien a Osula, que pegó con derecha.
Min 15
¡Peligro para Newcastle!
Otra pelota al espacio y a correr para el Newcastle. No se lo piensan los ingleses. Lo está pasando mal el Barça en cada carrera.
Min 14
Le cuesta un mundo al Barça
Le cuesta tener la pelota al Barça, la intensidad del Newcastle ha descolocado por completo al equipo.
Min 10
¡Otra de Newcastle!
Jugada ensayada del Newcastle. Pelota directa al espacio para Elanga que le pega de primeras en el aire. La para en dos tiempos Joan García.
Min 6
¡Osula!
Otra que tiene el Newcastle que está mordiendo como nunca. Fue al espacio Osula tras un error de Araujo que se pasó de rosca. El delantero se encontró con Cubarsí, que le ganó el duelo. Córner.
Min 4
¡La tiene el Newcastle!
Sale mordiendo el Newcastle, que va a por todas en cada balón. Roba, lanzan el ataque y prueban con el primer disparo. Repele la zaga culé.
Min 1
¡Comienza el partido!
¡Arranca el partido! Primera pelota para el Barcelona.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha y Lewandowski.
El Barça se encomienda en Lewandowski
Lewandowski regresa a la titularidad en esta noche de Champions League. Es el jugador, de largo, con más experiencia en estas noches de la plantilla. El único que posee este título.
Calientan los jugadores
Están calentando sobre el césped ambos equipos. Últimos ejercicios antes de que arranque el partido.
No juega Eric García
Sorprende Flick dejando a Eric García en el banquillo. Araujo y Cubarsí son los centrales hoy, con Cancelo y Gerard de laterales y Bernal de pivote.
¡Alineación del Newcastle!
Así sale el Newcastle esta noche: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
¡Alineación del Barcelona!
Esta es la alineación con la que sale el Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha y Lewandowski.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de Champions League, donde FC Barcelona y el Newcastle United vuelven a cruzar sus caminos esta temporada, aunque esta vez lo hacen en un escenario de máxima exigencia: la ida de los octavos de final. El conjunto azulgrana ya logró imponerse en Inglaterra durante la fase de liga y tratará de repetir resultado para encarar con ventaja el duelo de vuelta de la próxima semana.
Min 45
Se añaden uno de descuento
Nos iremos hasta el 46 en este primer tiempo. Hay córner para el Newcastle.