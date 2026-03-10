Cuando Sánchez chivó al «desconocido» Ábalos que iban contra Koldo

Un día después de citarle en la Moncloa para contarle que la Guardia Civil andaba tras los pasos de Koldo García, Pedro Sánchez respondió, en septiembre de 2023, a un mensaje de José Luis Ábalos en el que el ex ministro destacaba la intervención de Óscar Puente, portavoz del PSOE, en el debate de investidura fallida de Núñez Feijóo. Pedro Sánchez asintió, pero con una coletilla reveladora: «Me recordó a las tuyas, igual de brillantes!».

La conversación demuestra que entre ambos existía un grado de comunicación evidente y que Pedro Sánchez, que sería poco después investido por segunda vez presidente del Gobierno, no escatima elogios al que fuera su ministro y secretario de Organización del partido. Es decir, Sánchez no sólo hizo diputado a Ábalos, sino que mantenía con él una relación fluida pese a que ya no ocupaba ningún cargo en el PSOE.

La prueba que ofrece OKDIARIO tiene importancia por el hecho de que viene a confirmar que Sánchez no rompió los puentes con el que fuera su mano derecha. Es más: después de un tiempo en el que la destitución de Ábalos provocó un evidente distanciamiento entre ambos, lo que parece obvio es que Sánchez tuvo un especial interés en recuperar el contacto perdido.

Tras reunirse en Moncloa, donde el presidente advirtió a Ábalos de que Koldo García estaba siendo seguido por la Benemérita, vino el elogio a través del mensaje que hoy publica OKDIARIO. Por eso, las declaraciones de Pedro Sánchez en las que, en un intento de marcar distancias con Ábalos tras su imputación por corrupción, calificó a este de «gran desconocido» en el ámbito personal, son de una vileza insuperable.

Más aún cuando en el «ámbito personal» las familias de ambos compartieron fines de semana en un clima de franca amistad. Resulta una ironía que Sánchez tuviera el cuajo de renegar de su estrechísima relación personal con Ábalos. Dijo que era un «gran desconocido». Será su «brillante gran desconocido».