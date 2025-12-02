Casas rurales, cumpleaños e hijas amigas: las conexiones íntimas de Sánchez con Ábalos que ahora niega

Pedro Sánchez ha afirmado este martes que José Luis Ábalos es «en lo personal un gran desconocido» para él. Sin embargo, la hemeroteca revela una relación que ha trascendido lo meramente político durante años: fines de semana en casas rurales compartiendo espacio con sus familias –incluyendo sus hijas y la de Santos Cerdán–, asistencia a cumpleaños privados e inumerables intercambios de mensajes que evidencia una cercanía que el presidente ahora parece querer sepultar en el olvido.

Los vínculos entre ambos se remontan a 2017, cuando el actual presidente luchaba por recuperar el liderazgo del PSOE. En ese momento se fraguó una gran relación tanto profesional como personal. Ambos, junto a Cerdán y Koldo García, recorrieron España en coche para visitar agrupaciones socialistas en las polémicas primarias socialistas.

En febrero de ese año el nexo quedó registrado en Milagro, el pueblo navarro de Cerdán donde ambos políticos alquilaron una casa rural para pasar un fin de semana con sus respectivas familias. Como desveló OKDIARIO, las esposas e hijas de Sánchez y Ábalos convivieron durante esos días junto a otro dirigente socialista, Santos Cerdán, y su familia.

Viajes y celebraciones

El domingo de ese fin de semana familiar, el 26 de febrero de 2017, acudieron juntos a un mitin en Aldeanueva de Ebro, La Rioja. Ábalos organizó el acto para el entonces candidato Sánchez, mezclando el vínculo personal con la estrategia política.

La denominada «gira del Peugeot» de aquel año se ha convertido en un símbolo de su complicidad. Sánchez, Ábalos y otros colaboradores recorrieron España en un vehículo modesto durante las primarias que devolvieron al actual presidente la secretaría general del partido. Aquel periplo forjó la conocida como «la banda del Peugeot», un núcleo duro de confianza mutua.

Posteriormente, en 8 de diciembre de 2019, Sánchez y su esposa asistieron a la celebración del 60º cumpleaños de Ábalos, cuando ya mantenía una relación con Jésica Rodríguez, colocada en dos empresas públicas. El cumpleaños, como aparecía en la invitación, la organizaba la hoy ex mujer de Ábalos, Carolina Perles, y su asesor para todo Koldo García.

Fotografías difundidas recientemente por OKDIARIO muestran al matrimonio inquilinos del Palacio de La Moncloa entregando un bonsái al entonces ministro de Transportes. Entre los invitados figuraban varios ministros y altos cargos socialistas, consolidando la imagen de un círculo íntimo compartido.

Mensajes de confianza

En 2025, la publicación de mensajes de WhatsApp intercambiados entre 2020 y 2023 ha puesto en evidencia la continuidad de su relación incluso después de que Ábalos abandonara el Gobierno. Las conversaciones incluyen expresiones como «te mando un abrazo» y muestras de solidaridad que contradicen la versión oficial de un vínculo exclusivamente institucional. «Siempre he valorado mucho tu criterio político» y «He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad» son otros mensajes de Sánchez a su antiguo mano derecha.

El propio Ábalos ha reconocido que autorizó la publicación de algunos de esos mensajes de 2023, considerando que «eran positivos». Esos chats demuestran que ambos mantuvieron un contacto que trascendía lo protocolar.

Sánchez denunció públicamente la difusión de los mensajes como un «atropello» a su privacidad. En mayo de 2025, lamentó ante la dirección del PSOE la vulneración de sus comunicaciones personales, mientras el Gobierno anunciaba que iniciaría «las acciones legales pertinentes» si no se investigaba el origen de las filtraciones. Finalmente no hizo nada.

La paradoja resulta evidente. Mientras Sánchez minimiza ahora su relación con Ábalos calificándola de desconocimiento personal, los hechos documentados narran una historia diferente: convivencia familiar, celebraciones privadas, viajes compartidos y un intercambio epistolar que se prolonga en el tiempo.

En todo caso, cabe reseñar que los hechos investigados en el Tribunal Supremo trascienden el ámbito personal. Se analizan presuntos amaños de contratos públicos y mordidas en contratos millonarios de mascarillas, entre otros extremos.

El contexto judicial ha modificado el relato público de Sánchez. Tras la imputación y encarcelamiento de Ábalos en el marco del caso Koldo, la narrativa oficial de Moncloa ha virado drásticamente. Lo que durante años se presentó como una relación de confianza política y personal se ha transmutado en una conexión que el presidente considera ahora inexistente en el plano íntimo.

Sánchez afirmó sobre Ábalos: «Sé que harás un gran trabajo, compañero. Gracias por tanto». Más recientemente, en octubre de 2025, en la comisión de investigación del Senado, Sánchez reconoció que Ábalos fue de su «máxima confianza política» y dijo que tenía «cualidades políticas que son claras: era elocuente y articulado, políticamente una persona sólida».