Vox se mofa de la última «inventada» de Sánchez: «Está a punto de decir que no conoce a Begoña»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha mofado este martes de Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno afirmara en televisión que su ex número dos José Luis Ábalos era «un gran desconocido» para él. «Está a punto de decir que no conoce a Begoña», ha afirmado Millán.

Millán ha asegurado que el jefe del Ejecutivo «miente descaradamente» y que está a un paso de decir o que sus hijas «no son suyas» o que está «divorciado de Begoña». «Está a un paso de decir que no conoce de nada a Begoña Gómez. Además, la mala cara de Sánchez era directamente proporcional al nivel de sus mentiras», ha dicho Millán en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

La dirigente de Vox también ha acusado a Sánchez de acudir a su «televisión particular» a «hacer su performance y a imponer su relato». «Hombre, por favor, que diga que no conoce de nada a Ábalos… Le hemos visto muchas mentiras, pero esto ya raya lo ridículo y, desde luego, es absolutamente inadmisible», ha afirmado.

Millán ha recordado además que tanto Ábalos como su ex asesor, Koldo García, «relacionan directamente a Begoña Gómez con el rescate irregular de Air Europa y a Sánchez con las maletas de Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela)».

Sánchez niega conocer a Ábalos

El presidente del Gobierno ha concedido este martes una entrevista en La2Cat, emitida en varios canales de TVE en la que ha asegurado no «conocer» a Ábalos: «Tuve una confianza política en él, no la niego, es evidente, pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí».

Cabe recordar que Sánchez recorrió España junto a Ábalos para recuperar la Secretaría General del PSOE y estuvo presente incluso en las fiestas de cumpleaños del ex titular de la cartera de Fomento, al que llegó a regalar un bonsái.

El presidente del Gobierno se rodeó de tres personas para realizar su campaña en las primarias socialistas de 2017. El objetivo era recorrer España en coche para conocer a la militancia, tal y como aseguró el propio Sánchez. Le acompañaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, acusados de graves delitos por la trama del PSOE.