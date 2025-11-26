Millán dice que España es «una partitocracia» gobernada por «ETA y sus socios»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha denunciado que España «no es una democracia» sino «una partitocracia» gobernada «en manos de viciados», haciendo referencia a «ETA y sus socios». Desde su escaño en el Congreso, Millán ha exigido la dimisión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras conocerse la condena del fiscal general del Estado, una situación inédita en la historia democrática de España.

Millán ha comenzado su intervención recordando el origen político del actual titular de Justicia: «Muchas gracias, señor Bolaños, ministro de Justicia, nombrado por Otegui», subrayando que la condena del fiscal general no es la causa, sino la consecuencia del «régimen caótico y de laminación del Estado de Derecho» construido por el PSOE y sus socios.

La portavoz del grupo que lidera Santiago Abascal ha advertido de que los hechos recientes confirman el precio que el PSOE debe a ETA: «La semana pasada le dije que solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA. Y han bastado solamente unas semanas para que sus compañeros de filas procesados confirmen que le deben nada más y nada menos que el gobierno de España».

Millán ha denunciado que este Gobierno se fraguó «en un caserío, en un lugar muy parecido al que podrían usar la banda terrorista para ocultar a sus secuestrados», escenificando lo que ha calificado como «el pacto entre bandas».

La portavoz ha descrito el panorama político actual como una derivada directa de ese acuerdo: «La España de hoy, la España del 2025, es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero», al que ahora se suma «la banda de Puigdemont», ofreciendo a Sánchez un camino hacia el referéndum ilegal de autodeterminación.

«A Sánchez lo nombró ETA, y a ustedes, ministro, gracias a los etarras y a los golpistas», ha afirmado la de Vox. Asimismo, Millán ha denunciado que la invasión de las instituciones por parte del Gobierno era inevitable tras sus pactos, reprochando al ministro que mantuviera en el cargo a un fiscal general desaconsejado por el CGPJ y vinculado al entramado político del PSOE, recordando la operación de colocación de afines en la Fiscalía para «beneficiar a los que iban con el carné del PSOE entre los dientes».

Tras repasar hitos del deterioro institucional, como el cierre del Parlamento, asalto de RTVE, amnistía o el caos en servicios públicos, Millán ha descrito la situación en la que quedan millones de españoles: «Hoy los españoles ven atónitos como sus máximos representantes y garantes se comportan como vulgares delincuentes».

Millán ha rematado reclamando igualdad ante la ley, seguridad, justicia y dignidad para los españoles, frente a un Gobierno que antepone sus privilegios al bienestar común: «Lo que los españoles necesitan y quieren no son privilegios, es poder vivir dignamente del fruto de su trabajo».

La portavoz ha recordado que el propio Gobierno ya ha demostrado estar dispuesto a anular sentencias del Supremo a través del Tribunal Constitucional, como en el caso de los ERE, y ha denunciado las llamadas a la movilización promovidas por la vicepresidenta Díaz: «Llamando a tomar las calles, llamando a la violencia y usted al lado callado como un pasmarote».

Millán ha señalado a RTVE como aparato propagandístico del Gobierno: «Tenemos a la televisión pública, pagada por todos los españoles, convertida en un soviet», mientras el ministro insiste en defender lo indefendible. Su mensaje ha sido claro: «Su única obligación moral a estas alturas es la dimisión».

La portavoz ha acusado al Gobierno de reconstruir un Frente Popular contra los españoles, recordando la naturaleza histórica del PSOE y su alianza con golpistas y separatistas para asaltar la justicia: «Con sus socios de Esquerra diciendo que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para terminar de asaltar la justicia».

Ya en el turno de réplica, Pepa Millán ha advertido de que el Gobierno ha entrado en un nivel de degradación institucional «sin precedentes en Europa». Millán ha detallado que los estándares europeos que invoca el ministro son incompatibles con la trayectoria del Ejecutivo.

«Un gobierno que utiliza a un fiscal general del Estado en beneficio propio, que acumula sentencias de inconstitucionalidad, que pacta con el PP repartirse a los jueces, que usa el Tribunal Constitucional para anular condenas por robar 680 millones a los parados andaluces, que tiene a la familia del presidente imputada y un fiscal general condenado», ha señalado.

Además, la portavoz ha cargado contra Teresa Peremato, la nueva fiscal general designada por el Gobierno: «¿Una fiscal colocada por el mismo gobierno que colocó a otro fiscal expresamente para delinquir?», subrayando que la Fiscalía está «rota, enfrentada y sometida».

La portavoz ha concluido con un mensaje contundente: «Son ustedes un gobierno absolutamente antinacional y antisocial. Sabemos que no van a dimitir porque no tienen vergüenza, pero antes o después van a terminar todos sentados respondiendo ante la justicia».