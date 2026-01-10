LIDL revienta a Leroy Merlin con el kit de herramientas para los más manitas: te va a salvar de muchas en casa

Si eres un manitas en casa, querrás tener todo tipo de herramientas en casa, pero aunque no lo seas, algunas de ellas son realmente necesarias. Es el caso del kit de herramientas que Lidl tiene disponible en su bazar online y que nada tiene que envidiar a los de tiendas de bricolaje especializadas. Un set muy completo en el que las llaves son protagonistas y a un precio que no te vas a creer.

Se trata en concreto, del set de llaves de vaso de la famosa marca Parkside pero que sólo encuentras en Lidl y a un precio de menos de 12 euros. El formato es sencillo a primera vista, pero el contenido sorprende porque está pensado para trabajar con precisión. Y lo mejor es que llega con ese precio muy difícil de encontrar ahora mismo en marcas similares, de modo que toma nota porque te contamos al detalle qué vas a poder encontrar en esta caja de herramientas, cómo se usa y porqué los manitas no la dejan escapar.

El kit de herramientas de Lidl que todos quieren

El kit está fabricado en acero al cromo vanadio y acero S2, dos materiales que se utilizan en herramientas profesionales por su resistencia, su durabilidad y su capacidad para soportar fuerza sin deformarse. Todo el conjunto trabaja con soportes de un cuarto de pulgada, que es la medida clásica en bricolaje doméstico porque se adapta bien a casi cualquier pequeño arreglo.

La caja, que cuesta 11,99 euros y sólo se vende en el bazar online, guarda varias sorpresas en su interior. Trae una carraca de 72 dientes, reversible, que permite trabajar en espacios reducidos. También incluye un mango de llave de vaso, dos extensiones de 50 y 100 milímetros, un portapuntas, un adaptador cuadrado y un buen surtido de puntas para atornillar. En total, 22 puntas distintas y 10 vasos hexagonales, todos marcados con láser para reconocer el tamaño de un vistazo sin tener que estar probando uno por uno.

El maletín pesa poco más de 780 gramos. Es compacto, se abre rápido y permite llevarlo en cualquier cajón, en el coche o en un armario sin ocupar apenas espacio. Además, está fabricado con un 20 % de material reciclado, un detalle que LIDL ha incorporado en los últimos años a varias herramientas de la gama Parkside.

Por qué este set puede salvarte de más de un apuro

Lo bueno del set es que permite pasar de un uso muy básico a otro un poco más técnico sin esfuerzo. La carraca con 72 dientes ofrece un giro fino que ayuda cuando el espacio es limitado, algo que ocurre muchas veces en muebles de cocina o en montajes de bricolaje. Las extensiones son otro punto fuerte porque permiten llegar a tornillos profundos sin tener que desmontar nada alrededor. Y las puntas cubren prácticamente todos los formatos habituales, desde las clásicas de estrella hasta las Torx que cada vez están más presentes en electrodomésticos y piezas pequeñas.

Para quienes no tienen herramienta en casa, es una forma sencilla de empezar sin gastar demasiado. Y para los que ya tienen un maletín grande, este set funciona muy bien como complemento ligero que puedes llevar de un sitio a otro sin cargar con el peso de un kit profesional.

Un precio difícil de igualar en otras tiendas

Uno de los motivos por los que este producto está llamando la atención es su relación calidad precio. Un juego de llaves de vaso con carraca y extensiones suele moverse en un rango mucho más alto, incluso en cadenas especializadas. Aquí LIDL se apoya en su marca Parkside para ofrecer un set muy completo por menos de 12 euros. Lo hace además con un acabado cromado mate, tamaños marcados con láser y materiales que no suelen verse en gamas tan asequibles.

El hecho de que esté disponible sólo en el bazar online explica en parte el precio. LIDL concentra muchas de estas herramientas en su tienda digital para mantener el stock más controlado y evitar que se agoten en estanterías físicas en cuestión de horas, algo que ya ha ocurrido con otros productos de Parkside.

Ideal para regalar o para tener siempre a mano

Este set no sólo es práctico para uso personal. También funciona muy bien como regalo para alguien que acaba de mudarse, estudiantes que viven solos, familias que quieren tener un básico en casa o personas que prefieren no depender de terceros para arreglos sencillos. Su tamaño y su presentación hacen que resulte útil incluso para llevar en el maletero del coche, por si surge alguna incidencia menor en un viaje.

En definitiva, es una herramienta que cumple exactamente lo que promete: versatilidad, resistencia y un precio al alcance de cualquier bolsillo. El tipo de compra que haces una vez y que termina durando años porque, aunque no la uses todos los días, está ahí cuando hace falta.