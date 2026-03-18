Celsius llega a España: la bebida que está arrasando en EEUU ¡ya está aquí!

Suntory Beverage & Food Spain (SBFS) anuncia un acuerdo exclusivo de distribución para CELSIUS®, que permitirá la llegada a España de la marca de bebidas energéticas de mayor crecimiento en Estados Unidos. El acuerdo, firmado entre la filial de Celsius, Celsius Live Fit International DAC, y SBFS, permitirá que CELSIUS® esté disponible en los canales de alimentación y conveniencia a partir de marzo. Nacida en el mundo del fitness y creada para complementar estilos de vida activos, CELSIUS® no contiene azúcar, aporta siete vitaminas esenciales y ofrece sabores refrescantes con un marcado perfil frutal.

“Estamos muy ilusionados de poder ofrecer CELSIUS® a los consumidores españoles y acompañarlos en un estilo de vida activo”, afirma Garrett Quigley, presidente de Celsius International. “Queremos seguir impulsando nuestro crecimiento internacional y dar respuesta a la creciente demanda de alternativas funcionales y ‘better-for-you’ dentro de la categoría de bebidas energéticas, una tendencia que observamos tanto en España como a nivel global”.

Tras sus recientes lanzamientos en mercados como Australia, Francia y el Reino Unido, CELSIUS® llega ahora a España con una propuesta disruptiva que responde a la creciente demanda de los consumidores por opciones más funcionales. Para apoyar esta estrategia, Celsius ha elegido a SBFS, compañía de refrescos que forma parte del grupo japonés Suntory —líder global en el sector de gran consumo—, como su socio exclusivo de distribución en el mercado español.

“Gracias a la sólida evolución de nuestras marcas, somos un socio consolidado para acompañar el desarrollo de CELSIUS®”, señala Javier Valle, director general de SBFS para el mercado ibérico. Y añade: “En SBFS investigamos e innovamos de forma continua para dar respuesta a las necesidades de los consumidores, y con CELSIUS® ampliamos nuestro porfolio para ofrecerles más opciones. Esto supone una gran oportunidad de crecimiento para nuestros clientes y una ocasión única para seguir reforzando nuestra oferta de bebidas”.

CELSIUS® está pensada para quienes deciden dar un paso adelante y aprovechar al máximo cada oportunidad. Esta filosofía se materializa a través de la plataforma global LIVE. FIT. GO.™, que refleja un compromiso diario y equilibrado con el movimiento, la ambición y la superación personal: desde los entrenamientos hasta los planes de ocio y todo lo que hay entre medias.

Con esta alianza, CELSIUS® refuerza su presencia internacional, mientras que SBFS continúa fortaleciendo su porfolio de bebidas, que incluye marcas como Schweppes®, La Casera®, Trina® y Sunny Delight®.

El surtido inicial en España incluirá algunos de los sabores más populares de la marca, entre ellos Sparkling Mango-Limón, Sparkling Frambuesa-Melocotón, Sparkling Fresa-Sandía y Sparkling Kiwi-Guayaba.