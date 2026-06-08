Las cloacas del PSOE contactaron con la defensa de Begoña Gómez para ayudarla porque su abogado «flojeaba mucho»

Leire Díez, ex militante del PSOE y cloaquera para asuntos turbios, y el abogado Jacobo Teijelo han mantenido una relación de coordinación estrecha para influir en casos judiciales delicados como el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Según una conversación de WhatsApp fechada el 16 de abril de 2025, un magistrado en activo de Jueces para la Democracia trasladó a Teijelo una sugerencia de estrategia jurídica sobre la multa impuesta por el juez instructor Juan Carlos Peinado al abogado de Begoña Gómez –Antonio Camacho–, y Leire Díez se comprometió a hacer llegar esa información «para que se lo digan» al entorno de la investigada.

La conversación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, revela que Teijelo recibió del juez la propuesta de que la defensa de Begoña Gómez solicitara amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante la sanción económica impuesta por Peinado a su letrado.

La estrategia estaba articulada sobre un agravio comparativo: el mismo Colegio había defendido previamente al abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e incluso se había querellado contra el fiscal que filtró información sobre ese caso.

«Debería de pedir amparo al colegio de abogados», escribió Teijelo a Leire Díez, añadiendo que la maniobra les pondría «en conflicto» porque si habían amparado al abogado del novio de Ayuso «y se querellan también contra el fiscal», no podrían negárselo a la defensa de Begoña Gómez. Leire Díez respondió con cuatro palabras: «Lo paso para que se lo digan.»

Ataques a Peinado

La misma conversación revela que Teijelo identificó otra línea de ataque judicial contra el instructor del caso. «Hay otra causa en su juzgado», escribió el abogado el 11 de abril de 2025, «por un suicidado de prensa del Ministerio del Interior».

Teijelo añadió que el juez Peinado estaba «yendo a por Marlaska ahora» con esa investigación paralela.

Apenas unas semanas después, el 21 de mayo de 2025, Teijelo trasladó a Leire Díez una valoración categórica sobre la defensa de Begoña Gómez: «Me dicen que también en lo de Begoña vais mal porque su abogado flojea muchísimo» y que «podrían hacer mucho más». Leire Díez respondió sin ambages: «Sin ser abogada, estoy segura de ello.»

La procedencia de esa información no se detalla en los mensajes, pero el hecho de que Teijelo la traslade como algo recibido de terceros sugiere que sus interlocutores tenían acceso al desarrollo interno del procedimiento. Sin embargo, este mismo viernes Sánchez ha asegurado públicamente que «no tenía conocimiento de las andanzas» de la cloaquera.

El patrón que revelan estas conversaciones no es episódico. A lo largo de meses, Teijelo y Leire Díez han mantenido un flujo constante de información sobre causas judiciales abiertas, estrategias procesales y contactos con investigados.

El abogado ha actuado como un factótum jurídico al servicio de los intereses del partido: asesorando sobre nulidades, orientando a testigos y filtrando documentos.

Peinado inició en 2024 una investigación a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El procedimiento ha estado marcado por una intensa pugna entre las defensas y el instructor. El juez sancionó a varios abogados por hablar con la prensa a la salida del tribunal. Sin embargo, esas sanciones fueron anuladas por el Tribunal Superior de Madrid.

Es precisamente ese contexto el que Teijelo y su juez amigo pretendían explotar: usar al Colegio como palanca para debilitar la posición del juez Peinado.

La figura del juez resulta especialmente relevante en este esquema. Magistrado en activo y conocido por sus apariciones televisivas en materia judicial desde el sesgo izquierdista, su aparición en estas conversaciones como transmisor de estrategia procesal al entorno del PSOE añade una dimensión institucional a lo que hasta ahora se presentaba como una operación de fontanería política.