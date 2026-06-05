Leire Díez anotó una «reunión con P.S.» en la agenda requisada por la Guardia Civil

Leire Díez anotó una «reunión con P.S.» en su cuaderno de notas que ha sido intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo hizo en la página 35 de una agenda que ella utilizaba para hacer sus anotaciones con las que trataba de organizar su trabajo para el PSOE, por el que cobraba 4.000 euros mensuales.

La anotación de «reunión con P.S.» viene precedida de la operación de la cloaca para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil utilizando al comandante Rubén Villalba. Tras esta anotación, Leire Díez hizo un asterisco y anotó un encuentro con P.S.

Posteriormente, Leire Díez escribió «19/02/2025 Enma López» en alusión a la concejal del Ayuntamiento de Madrid y alto cargo de Ferraz que ocupa la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE. López aparece en el sumario de las cloacas y es una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez para Madrid.

Más referencias a P.S.

La referencia a P.S. aparece en otras páginas de la agenda. «Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph», escribe en una hoja de su cuaderno cuya portada es un paisaje de Cantabria.

Posteriormente, Leire Díez también escribe: «Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.». Díez, junto a los abogados que pagaba el PSOE, buscaba tumbar causas judiciales mediante nulidades procesales.

Objetivo: Pedro Sánchez

La agenda de Leire Díez también revela que uno de los objetivos de la cloaca era Pedro Sánchez y así lo expone en una hoja en la que incluyó a varias personas.

Pedro Sánchez dijo en el Senado que «no le constaba» que Leire Díez hiciera trabajos para el PSOE. Fuentes de Ferraz aseguran que Díez era muy conocida en el partido y fuentes de la formación política acabaron en sus cuentas.