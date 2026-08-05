El Rey recibirá al presidente de Ceuta en Palma para analizar la situación en la ciudad autónoma tras la invasión

El Rey Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, para analizar los efectos de la invasión migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma. Casa Real ha informado la tarde de este miércoles de que la reunión entre el Rey y Vivas se desarrollará durante la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente del país suramericano, Aberlado de la Espriella.

Felipe VI ha seguido con preocupación durante los últimos días la situación que ha vivido Ceuta después de la invasión de 72.000 inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma el pasado 30 de junio. El Rey además expresó su «preocupación e indignación» por los «graves» acontecimientos ocurridos en Ceuta y en Melilla, donde miles de inmigrantes, aunque en menor cantidad, también asaltaron la frontera.

El Rey señaló en un comunicado emitido por Casa Real el pasado 1 de agosto que el Estado debía velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos volvieran a repetirse. Felipe VI también subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan «de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y el cariño del resto de España».

«El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse», expresó el Rey en su comunicado. Felipe VI se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de Ceuta y Melilla como con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ya disfruta de sus vacaciones en el complejo de La Mareta, en Lanzarote, tras los hechos ocurridos en Ceuta.

El Rey también ha mantenido contactos con Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente del PP. A todos ellos, ha explicado Casa Real, Felipe VI les ha transmitido «palabras de ánimo y firmeza».