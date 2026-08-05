Vivas cifra en 6.000 los inmigrantes que quedan aún en Ceuta frente a los 2.000 que dice Marlaska

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha transmitido este miércoles que desde el Gobierno autonómico cree que aún quedan alrededor de 6.000 inmigrantes en la ciudad, tras la invasión de marroquíes desde la frontera del Tarajal. Estos números chocan con las cifras del Gobierno, anunciadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las que se expuso que sólo 2.000 ilegales que participaron en la entrada masiva continuaban en Ceuta.

Vivas ha denunciado que con la inexactitud de las cifras expuestas por el Gobierno central se pone de manifiesto una «notable carencia de medios» en la gestión de esta grave crisis migratoria. El presidente de Ceuta se pregunta «cómo es posible que todavía no sepamos el número de personas que hay en Ceuta» y «que todavía no se hayan identificado a las personas que están» en la ciudad autónoma en régimen ilegal.

«¿Cómo es posible que todavía no se hayan iniciado los correspondientes expedientes de expulsión a través de la frontera del Tarajal y al amparo de los establecidos en la ley de extranjería?», ha cuestionado también Vivas en una entrevista en TVE.

Para el dirigente del Partido Popular (PP), «la constatación» de que no sepan las cifras exactas de las personas que deambulan todavía por la ciudad es la muestra de que no se «están poniendo los medios adecuados para atender esta situación de crisis». Además, incide en el «impacto social» de la invasión de «80.000 personas», un dato que también contradice al transmitido por Grande-Marlaska, quien habló de 72.000 personas que entraron a Ceuta durante la invasión.

Una situación insostenible

El dirigente ceutí ha señalado también que los centros para recibir y atender menores inmigrantes se encuentran «un 2.600% por encima de su capacidad», después de que hayan pasado de una situación extrema de atención a alrededor de 750 a hacerlo con más de 1.100. «Es una situación absolutamente insostenible», ha añadido.

Vivas ha puesto en duda la colaboración de Marruecos en la crisis migratoria, en una posición contraria a los constantes halagos que los africanos reciben desde el Gobierno central. «Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable», ha comentado, para añadir después que la frontera y seguridad española se han vulnerado y está en manos «de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta».

Así, también ha dudado, en contra de la versión del Gobierno, que la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos se haya promovido solo en redes sociales y a través de mafias. «¿Alguien puede pensar que se puede movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? ¿Esto es posible? La verdad es que el sentido común indica que no es posible», ha apostillado.